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Ипотека в Кемсоцинбанке

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Процентные ставки и условия по кредитному продукту

7 ипотечных кредитов
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
10,5% до 30 000 000 ₽ 30 лет 15%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
10,5% до 100 000 000 ₽ 1 год -
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
11% до 30 000 000 ₽ 30 лет 35%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
9,9% до 30 000 000 ₽ 30 лет 15%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
10,5% до 30 000 000 ₽ 30 лет -
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
11% до 30 000 000 ₽ 30 лет -
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
6% до 12 000 000 ₽ 30 лет 20%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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