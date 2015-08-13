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Ипотека в Курскпромбанке

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Процентные ставки и условия по кредитному продукту

6 ипотечных кредитов
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
8,5% до 3 000 000 ₽ 20 лет 10%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
10,5% до 6 000 000 ₽ 30 лет 15%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
10,2% до 6 000 000 ₽ 30 лет 15%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
6% до 6 000 000 ₽ 30 лет 20%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
11,2% до 10 000 000 ₽ 30 лет 20%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
10,8% до 10 000 000 ₽ 20 лет 40%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы об ипотечных кредитах Курскпромбанка

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7 300

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