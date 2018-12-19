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2 ипотечных кредита

На приобретение недвижимости Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности 10,45% до 15 000 000 ₽ 20 лет 15% Приобретение машиноместа/гаража Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности 11,45% до 1 500 000 ₽ 10 лет 30%

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.