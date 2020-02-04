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Ипотека в Московском Индустриальном Банке

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Процентные ставки и условия по кредитному продукту

7 ипотечных кредитов
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Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
11% до 100 000 000 ₽ 25 лет 15%
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Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
от 7,2% до 10 000 000 ₽ 30 лет 10%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
10,5% до 30 000 000 ₽ 30 лет 15%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
от 7,25% до 10 000 000 ₽ 30 лет 20%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
от 10,5% до 10 000 000 ₽ 30 лет 20%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
6% до 12 000 000 ₽ 30 лет 20%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
11% до 30 000 000 ₽ 30 лет -
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы об ипотечных кредитах Московского Индустриального Банка

Оценка: 5 Проверяется
Хочу поблагодарить Котиева Муслима Магометовича, сотрудника отделения МИнбанка на Пятницкой за четкую и профессиональную работу по оформлению, ведению и закрытию моего ипотечного... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Долгих 5 лет я жил на съемках, но полгода назад женился, о детях начали задумываться и решили мы с супругой брать квартиру (в ипотеку, конечно же). Так получилось, что компания моя... Весь отзыв
Все отзывы
46 350

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