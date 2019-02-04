Ипотека Россельхозбанка поможет осуществить мечту о собственном жилье. На первоначальном этапе следует определиться, на какое жилье вы будете брать кредит (готовое или строящееся), в какой валюте, на какой срок. Также стоит просчитать размер имеющихся собственных средств. В качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал, если предоставляется такая возможность. При покупке квартиры с привлечением кредита за стоимость покупаемой квартиры принимается не оговоренная стоимость между продавцом и покупателем, а цена, определенная независимым оценщиком. Полезным будет заранее рассчитать максимально возможную сумму кредита с помощью калькулятора на сайте. Рекомендуется также подробно ознакомиться с наличием дополнительных расходов, таких как различные комиссии, штрафы за просрочку, аренда сейфовой ячейки, оценка и другие. Обязательное условие заёма — залог приобретаемого или уже имеющегося объекта недвижимости и его страхование на весь срок действия кредитного договора, что увеличит расходы заемщика. Для получения предварительного одобрения существует возможность подать онлайн-заявку — это позволит более четко понимать, на какую сумму и процент по кредиту вы можете рассчитывать. Также следует уточнить, какой пакет документов потребуется для предоставления в банк. Процесс получения кредита обычно занимает от одного до нескольких месяцев. После принятия кредитной организацией положительного решения по заявке заемщику дается определенное время на поиск объекта недвижимости. Сокращение сроков возможно в случае, если вы уже определились с приобретаемым жильем. Взять ипотеку не так сложно, как может показаться в начале. Главное — грамотно совместить желания со своими возможностями.

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