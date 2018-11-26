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Ипотека в Сбербанке России

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Процентные ставки и условия по кредитному продукту

9 ипотечных кредитов
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Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
9,5% до 2 502 000 ₽ 20 лет 15%
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Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
11,6% до 30 000 000 ₽ 30 лет 25%
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Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
11,1% до 100 000 000 ₽ 30 лет 25%
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Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
6% до 12 000 000 ₽ 30 лет 20%
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Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
10,2% до 100 000 000 ₽ 30 лет 15%
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Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
10,5% до 100 000 000 ₽ 30 лет 15%
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Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
10,9% до 7 000 000 ₽ 30 лет -