Ипотека в Сбербанке Россииизменить банк
Процентные ставки и условия по кредитному продукту
9 ипотечных кредитов
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|9,5%
|до 2 502 000 ₽
|20 лет
|15%
|
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|11,6%
|до 30 000 000 ₽
|30 лет
|25%
|
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|11,1%
|до 100 000 000 ₽
|30 лет
|25%
|
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|6%
|до 12 000 000 ₽
|30 лет
|20%
|
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|10,2%
|до 100 000 000 ₽
|30 лет
|15%
|
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|10,5%
|до 100 000 000 ₽
|30 лет
|15%
|
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|10,9%
|до 7 000 000 ₽
|30 лет
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