Ипотека в Спиритбанкеизменить банк
Процентные ставки и условия по кредитному продукту
2 ипотечных кредита
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|10,45%
|до 15 000 000 ₽
|20 лет
|15%
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|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|11,55%
|до 1 500 000 ₽
|10 лет
|30%
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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.