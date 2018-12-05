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Ипотека в Связь-Банке

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Процентные ставки и условия по кредитному продукту

5 ипотечных кредитов
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
17,5% до 10 000 000 ₽ 15 лет -
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
9,95% до 2 326 000 ₽ 20 лет 20%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
10,25% до 30 000 000 ₽ 30 лет 20%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
9,9% до 30 000 000 ₽ 30 лет 20%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
9,25% до 30 000 000 ₽ 30 лет -
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы об ипотечных кредитах Связь-Банка

Оценка: 5 Не засчитана
У меня в этом банке ипотека, и имею просрочку, так как урезали мне зарплату , мне позвонили из банка и конкретно обсудили проблему со мной как что и куда я должен обратится , одним... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Здравствуйте, мы являемся партнерами Связь банка. Многократно направляли своих клиентов на одобрение ипотеки. Банк работает очень быстро и качественно. Клиенты довольны услугами... Весь отзыв
Все отзывы
62 897

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Связь-Банк ипотека

Жилищный вопрос рано или поздно встает перед каждым человеком. Кто-то хочет покинуть дом родителей и жить самостоятельно, кто-то мечтает сменить свою старую квартиру на жилье большей площади. Быстро решить проблему приобретения жилья поможет ипотека Связь-Банка. Оценивая программу ипотечного кредитования, не следует забывать о нескольких важных моментах. Получить более выгодные условия ипотечного кредита на покупку квартиры Вам поможет крупный первоначальный взнос. Чем больше собственных средств Вы внесете, тем ниже будет размер ставки по кредиту, установленной банком. В качестве первоначального взноса молодые родители могут использовать средства материнского капитала, если это не запрещено договором. Учитывая количество собственных средств и зная стоимость квартиры, Вы сможете предварительно определить размер процентов по кредиту и рассчитать ориентировочную сумму ежемесячного платежа с помощью ипотечного калькулятора. Для того чтобы сейчас взять ипотечный кредит на покупку квартиры или дома, необязательно многократно посещать отделение банка. Предварительное решение о выдаче кредита можно получить, не выходя из дома или офиса, отправив заявку на интернет-сайте кредитной организации в режиме онлайн.

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