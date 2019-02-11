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Ипотека в банке «Возрождение»

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Процентные ставки и условия по кредитному продукту

4 ипотечных кредита
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
6% до 12 000 000 ₽ 30 лет 20%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
9,2% до 30 000 000 ₽ 30 лет 15%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
9,2% до 30 000 000 ₽ 30 лет 10%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
9,2% до 30 000 000 ₽ 25 лет -
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы об ипотечных кредитах банка «Возрождение»

Оценка: 5 Проверяется
Хочу выразить огромную благодарность сотруднику банка Возрождение ул Смирновская 2- Самодурову Александру Сергеевичу за его профессионализм, оперативность в обслуживании, желание... Весь отзыв
Оценка: 4 Проверяется
Хочу поделиться мнением о банке. В Нижнем Новгороде сотрудники не сильно торопятся. Пришел перед Новым годом, оставил заявку на ипотечное кредитование. Как полагается, все заполнил... Весь отзыв
Все отзывы
71 700

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Возрождение ипотека

При уровне современных цен на жилье позволить купить себе квартиру или дом может далеко не каждый. Для граждан со средним уровнем дохода накопление необходимой суммы может растянуться на 10–15 лет. Многие не готовы ждать так долго, и оптимальным решением в этом случае будет ипотека в Возрождении. Рассчитав с помощью специального калькулятора основные условия кредитования: годовой процент, сумму ежемесячного платежа, переплату по кредиту за весь срок, потенциальный заемщик может подобрать ипотечную программу исходя из своих финансовых возможностей. При выборе программы следует также обратить внимание на минимальный первоначальный взнос, требуемый банком. В качестве первоначального взноса банки могут принимать сумму материнского капитала. Также популярны сейчас онлайн-заявки на кредит, которые можно подать на сайте банка или иных информационных ресурсах. С их помощью заемщик может получить предварительное решение по кредиту, не выходя из дома. Заемщику следует учитывать, что взять ипотеку можно, если размер ежемесячного платежа по кредиту не превышает, как правило, 50–60% от среднемесячного дохода заемщика. За редким исключением банки допускают соотношение платежа и дохода на уровне 70–80%.

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