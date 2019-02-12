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Ипотека в ВТБизменить банк
Процентные ставки и условия по кредитному продукту
6 ипотечных кредитов
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|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|от 10,1%
|до 60 000 000 ₽
|30 лет
|10%
|
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|от 10,6%
|до 60 000 000 ₽
|30 лет
|20%
|
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|9,8%
|до 2 450 000 ₽
|20 лет
|15%
|
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|6%
|до 12 000 000 ₽
|30 лет
|20%
|
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|от 10,1%
|до 60 000 000 ₽
|30 лет
|10%
|
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|10,2%
|до 30 000 000 ₽
|30 лет
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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.