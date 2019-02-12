Вход

Ипотека в ВТБ

изменить банк

Процентные ставки и условия по кредитному продукту

6 ипотечных кредитов
2 заявки за 30 дней Оставить заявку
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
от 10,1% до 60 000 000 ₽ 30 лет 10%
Оставить заявку
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
от 10,6% до 60 000 000 ₽ 30 лет 20%
Оставить заявку
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
9,8% до 2 450 000 ₽ 20 лет 15%
Оставить заявку
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
6% до 12 000 000 ₽ 30 лет 20%
Оставить заявку
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
от 10,1% до 60 000 000 ₽ 30 лет 10%
Оставить заявку
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
10,2% до 30 000 000 ₽ 30 лет -
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы об ипотечных кредитах ВТБ

Оценка: 5 Проверяется
Хочу сказать огромное спасибо за потрясающую работу и профессионализм всех менеджеров ипотечного отдела ВТб на Чайковского 32... В отдельности хотела бы выделить ведущего менеджера... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Добрый день. Хотела выразить огромную благодарность Ремез Анастасии в помощи при оформлении ипотеки . Анастасия на протяжении всего процесса помогала, подсказывала, была искренне... Весь отзыв
Все отзывы
195 070

Похожие продукты других банков: Банк Жилищного Финансирования, Банк «ФК Открытие», Банк Зенит.

В других городах:

Санкт-Петербург,Нижний Новгород, Казань, Самара, Омск, Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Волгоград, Красноярск, Пермь, Воронеж.

Ипотечные кредиты в городах

По банкам

По виду

Показать еще