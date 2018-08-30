|Название
|Город
|1
|Государственная Транспортная Лизинговая Компания
|Москва
|2
|Сбербанк Лизинг
|Москва
|3
|ВТБ Лизинг
|Москва
|4
|ВЭБ-лизинг
|Москва
|5
|ТрансФин-М
|Москва
|6
|Газпромбанк Лизинг
|Москва
|7
|Альфа-Лизинг
|Москва
|8
|Европлан
|Москва
|9
|ЛК «Сименс Финанс»
|Приморский край
|10
|Росагролизинг
|Москва
Какие цели закладывает в свою стратегию ГТЛК? Где привлекает фондирование и с какими трудностями сталкивается? Планирует ли компания повышать свою прибыльность для государства?
|Темы
|Автор
|Отв.
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|SapphireDreams
|0
|1696
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03.12.2018 18:31
SapphireDreams
|
Лизинг оборудования
(Страницы: 1 2 )
Клиент хочет приобрести оборудование в лизинг
|26644
|26
|16944
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13.02.2019 12:16
1lizing1
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Льготный лизинг оборудования
Были сделки?
|solmir
|4
|1856
|
12.02.2019 13:01
solmir
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Поборы компании Лизинговой компании Европлан
|БогданМосква
|5
|2438
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04.02.2019 14:13
Europlan_Leasing
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Лизинг для физ.лица на легковой автомобиль на 5 лет
|Александр Нерин
|17
|12408
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03.02.2019 19:33
RocketL
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Что со льготным лизингом? Главный лизинговый портал
по ПТС есть инфа?
|solmir
|3
|2530
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24.01.2019 23:33
RocketL
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Помощь в лизинге.
|Pro Nds
|6
|641
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24.01.2019 13:50
Leasing1
Предприниматели найдут в данном разделе информацию о лизинге как типе финансовых операций. Вы сможете найти информацию о том, что такое лизинг автомобилей, оборудования, недвижимости.
Надеемся, наш «Рейтинг лизинговых компаний» поможет вам выбрать надежную лизинговую компанию, получить кредит и будет способствовать развитию вашего бизнеса.
Быстро и просто обновите автопарк:
Агентство «Эксперт РА» представило исследование рынка лизинга за три квартала 2018 года. Объем нового бизнеса вырос на 42%, превысив 1 трлн рублей. Однако без учета госкомпаний рынок вырос всего на 16% против 49% годом ранее.
Автомобили Lada доступны для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках государственной программы «Льготный лизинг», которую реализует Минпромторг России. Субсидия в размере 10% от стоимости автомобиля предоставляется через лизинговые компаний, аккредитованные в программе.