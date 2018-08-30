Вход

Лизинг

Рейтинг лизинговых компаний
Название По объему лизингового портфеля
на 1 октября 2018 года, млн рублей 		Город
1 Государственная Транспортная Лизинговая Компания 891 840,0 Москва
2 Сбербанк Лизинг 578 024,0 Москва
3 ВТБ Лизинг 524 754,0 Москва
4 ВЭБ-лизинг 354 636,0 Москва
5 ТрансФин-М 315 753,0 Москва
6 Газпромбанк Лизинг 195 814,0 Москва
7 Альфа-Лизинг 109 441,0 Москва
8 Европлан 74 100,0 Москва
9 ЛК «Сименс Финанс» 53 276,0 Приморский край
10 Росагролизинг 52 516,0 Москва
Весь рейтинг

Вопрос — ответ: Лизинг

Илья Ноготков
На вопросы отвечает:
Илья Ноготков
вице-президент АО «ЛК «Европлан»
Задать вопрос Читать ответы
Zeleniy_K 07.06.2016
Илья, добрый день.Просьба ответить на вопрос, сколько будет действовать программа возмещения 10% аванса…
Читать еще

Лента новостей

Все новости

Интервью

«ГТЛК становится все более значимым инструментом для государства»
«ГТЛК становится все более значимым инструментом для государства»
Сергей Храмагин
генеральный директор ПАО «ГТЛК»

Какие цели закладывает в свою стратегию ГТЛК? Где привлекает фондирование и с какими трудностями сталкивается? Планирует ли компания повышать свою прибыльность для государства?

4700
Все интервью

Форум «Лизинг»

Темы Автор Отв. Просм. Последнее
Важно: Холдинг «Банки.ру» 8 февраля 2019 года проведет 12-ю церемонию «Банк года» в открытом формате
Не пропустите голосование/обсуждение «Человек года 2018» 		SapphireDreams 0 1696 03.12.2018 18:31
SapphireDreams
Лизинг оборудования
(Страницы: 1 2 )
Клиент хочет приобрести оборудование в лизинг 		26644 26 16944 13.02.2019 12:16
1lizing1
Льготный лизинг оборудования
Были сделки? 		solmir 4 1856 12.02.2019 13:01
solmir
Поборы компании Лизинговой компании Европлан
БогданМосква 5 2438 04.02.2019 14:13
Europlan_Leasing
Лизинг для физ.лица на легковой автомобиль на 5 лет
Александр Нерин 17 12408 03.02.2019 19:33
RocketL
Что со льготным лизингом? Главный лизинговый портал
по ПТС есть инфа? 		solmir 3 2530 24.01.2019 23:33
RocketL
Помощь в лизинге.
Pro Nds 6 641 24.01.2019 13:50
Leasing1
Все темы форума

Что такое лизинг?

Предприниматели найдут в данном разделе информацию о лизинге как типе финансовых операций. Вы сможете найти информацию о том, что такое лизинг автомобилей, оборудования, недвижимости.

Надеемся, наш «Рейтинг лизинговых компаний» поможет вам выбрать надежную лизинговую компанию, получить кредит и будет способствовать развитию вашего бизнеса.

Партнёр раздела

Лизинговая компания «Европлан»

Быстро и просто обновите автопарк:

  • Без переплат
  • С авансом от 10%
  • Минимум документов
  • С доп.скидками от производителей
АО «ЛК «Европлан», ОГРН 1177746637584 ИНН 9705101614 КПП 770501001 ЕВРОПЛАН®
Узнать подробности

Тема дня

Рынок лизинга по итогам трех кварталов: консолидация в действии
Рынок лизинга по итогам трех кварталов: консолидация в действии

Агентство «Эксперт РА» представило исследование рынка лизинга за три квартала 2018 года. Объем нового бизнеса вырос на 42%, превысив 1 трлн рублей. Однако без учета госкомпаний рынок вырос всего на 16% против 49% годом ранее.

Все темы дня
Обзор банковской прессы Все обзоры

Пресс-релизы

Lada — участник госпрограммы субсидирования лизинга
Lada — участник госпрограммы субсидирования лизинга

Автомобили Lada доступны для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках государственной программы «Льготный лизинг», которую реализует Минпромторг России. Субсидия в размере 10% от стоимости автомобиля предоставляется через лизинговые компаний, аккредитованные в программе.

Все пресс-релизы