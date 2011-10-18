Слово «лизинг» заимствовано из английского языка. В основу английского «leasing», в свою очередь, легло «lease», что означает — «аренда». Изначально слово «leasing» в английском языке определило отношения, берущие начало от аренды, но отличные от нее. Слово «лизинг» активно используется в России уже более 10 лет.

Лизинг — это инвестиционный инструмент, позволяющий предприятию, не привлекая собственные ресурсы, произвести модернизацию основных фондов и получить новое необходимое оборудование или другие непотребляемые предметы.

Лизинг — это способ получения средств на развитие, совмещенный с оптимизацией налогообложения предприятия.

Лизинг — это вид инвестиционной деятельности, при котором лизингодатель (лизинговая компания) приобретает у поставщика оборудование и затем сдает его в аренду за определенную плату, на определенный срок и на определённых условиях лизингополучателю (клиенту) с последующим переходом права собственности лизингополучателю.

Сублизинг — вид поднайма предмета лизинга, при котором лизингополучатель по договору лизинга передает третьим лицам (лизингополучателям по договору сублизинга) во владение и пользование за плату и на срок в соответствии с условиями договора сублизинга имущество, полученное ранее от лизингодателя по договору лизинга и составляющее предмет лизинга.

Субъекты лизинговой сделки

Лизингодатель — физическое или юридическое лицо, которое за счет привлеченных или собственных средств приобретает в ходе реализации лизинговой сделки в собственность имущество и предоставляет его в качестве предмета лизинга лизингополучателю за определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях во временное владение и в пользование.

Лизингополучатель — физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с договором лизинга обязано принять предмет лизинга за определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях во временное владение и в пользование в соответствии с договором лизинга.

Продавец (поставщик) — физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с договором купли-продажи с лизингодателем, продает лизингодателю в обусловленный срок производимое (закупаемое) им имущество, являющееся предметом лизинга.

Страховщик — это страховая компания, которая участвует в сделке лизинга, осуществляя страхование имущественных, транспортных и прочих видов рисков, связанных с предметом лизинга и/или сделкой лизинга.

Предмет лизинга — могут быть любые непотребляемые вещи, в том числе предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другое движимое и недвижимое имущество (кроме земельных участков и других природных объектов, а также имущество, которое федеральными законами запрещено для свободного обращения). Предмет лизинга, переданный в пользование лизингополучателю, является собственностью лизингодателя (лизинговой компании). Лизингополучатель становится владельцем предмета лизинга при условии выплаты всех лизинговых платежей.

Лизинговые платежи — плата за владение и пользование предметом лизинга.

Преимущества лизинга

Лизинг не предполагает единовременное привлечение крупных сумм собственных средств для закупки предмета лизинга. Лизинговые платежи распределяются наиболее удобным способом для лизингополучателя и соответствуют срокам, когда компания уже начала получать прибыль от использования предмета лизинга, и он уже окупается. Лизинг позволяет экономить денежные средства за счет налоговых преференций (налог на прибыль, зачет НДС, налог на имущество). Лизинг является единственным способом применить ускоренную амортизацию с коэффициентом до 3. За счет этого балансовая стоимость имущества уменьшается в 3 раза быстрее и как следствие уменьшается сумма налога на имущество. График погашения задолженности (график лизинговых платежей) отличается гибкостью. Лизингополучатель не производит выплат до ввода предмета лизинга в эксплуатацию. Предмет лизинга может учитываться либо на балансе лизингодателя, либо на балансе лизингополучателя. Если балансодержателем является лизинговая компания, то лизингополучатель получает возможность улучшить структуру своего баланса, за счет учета предмета лизинга на забалансовых счетах (кредит или прямая закупка этого не позволяют сделать). Также, если предмет лизинга находится, на балансе лизинговой компании, у лизингополучателя отсутствует необходимость переоценки основных фондов (в части предмета лизинга). По окончании срока лизингового договора, лизингополучатель имеет возможность получить предмет лизинга по нулевой стоимости. Договор лизинга составляется, как правило, на 2-3 года, что примерно соответствует сроку окупаемости предмета лизинга. В случае если предметом лизинга является оборудование с большим сроком окупаемости, то договор лизинга может быть заключен и на 5-6 лет. Не все кредитные организации готовы к таким срокам. Получение финансирования через лизинг, значительно проще и намного реже требуется залоговое обеспечение. Так как лизинговая компания будет являться собственником имущества до окончания срока лизинга. Из-за своей простоты, доступности и эффективности лизинг позволяет лизингополучателям поддерживать фонд средств производства в соответствии с современными требованиями рынка, что дает значительные конкурентные преимущества.

Лизинг или кредит. В чем отличие?

Условия и цены

Лизинг. Имущество приобретает лизинговая компания (лизингодатель), которая передает его лизингополучателю в соответствии со статьей 2 Закона от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)», «за плату во временное пользование». Лизингополучатель предоставляет необходимые учредительные и финансовые документы, и вносит аванс 20–30% от стоимости приобретаемого имущества.

На протяжении всего срока лизинга, лизингополучатель выплачивает лизинговые платежи по договору. Лизингополучатель оплачивает не только стоимость имущества, но и сумму страховки, маржу лизинговой компании и налог на лизинговое имущество. Итоговая сумма этих платежей может оказаться больше сумм выплат по кредиту. Чаще всего договор лизинга предусматривает переход права собственности на оборудование к лизингополучателю, согласно пункту 5 статьи 15 Закона № 164-ФЗ . В этом случае в общую сумму договора включается выкупная стоимость предмета лизинга (ст. 28 Закона № 164-ФЗ ).

Кредит. Имущество приобретает клиент самостоятельно, после получения кредита в банке (ст. 819 ГК). Для выдачи кредита банк изучает кредитную историю организации, величину активов и пассивов, наличие дополнительного обеспечения и залога. Также сохраняется вероятность того, что помимо выплаты платежей по кредиту, дополнительно придется оплачивать комиссию на ведение ссудного счета, оценку заложенного имущества или его страховку. При лизинге, передаваемое имущество является залогом. Также отсутствует необходимость в положительной кредитной истории.

И кто же собственник?

Лизинг. Лизингополучатель имеет право лишь пользоваться имуществом, так как собственником является лизинговая компания. Лизингодатель может распоряжаться имуществом и даже изъять его у лизингополучателя (ст. 11 Закона № 164-ФЗ). Также стоит учитывать, что лизингополучатель обязан возместить собственнику стоимость имущества в случае его случайной гибели или порчи (ст. 669 ГК). Но, как правило, для этого предмет лизинга обязательно подлежит страхованию.

Переход права собственности к лизингополучателю происходит только через определенный период времени. Это зависит от договора лизинга. Наиболее распространен переход права собственности после уплаты всех лизинговых платежей.

Кредит. Приобретая имущество с помощью банковского кредита, компания сразу становится его собственником.

Налогообложение

Лизинг. Лизинговые платежи фирма относит на расходы, при определении базы по налогу на прибыль (подпункт 10 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса РФ). В случае если лизингополучатель учитывает имущество на своем балансе, то из суммы списываемых на расходы лизинговых платежей он вычитает суммы начисленной амортизации (ст. 259 НК). В том случае, когда имущество учитывается на балансе лизингодателя, то из суммы списываемых на расходы лизинговых платежей придется вычесть выкупную стоимость предмета лизинга.

Это обусловлено тем, что в базе по налогу на прибыль не учитывают расходы по приобретению амортизируемого имущества (п. 5 ст. 270 НК). Именно такими расходами и будет выкупная стоимость оборудования. Следовательно, списываться она будет лишь постепенно с помощью амортизации (ст. 256–259 НК). Делать это можно будет только после того, как имущество перейдет в собственность лизингополучателя. Именно такой точки зрения придерживаются чиновники (письма Минфина от 9 ноября 2005 г. № 03-03-04 /4/348, от 24 мая 2005 г. № 03-03-01-04 /1/288, от 8 апреля 2005 г. № 03-03-01-04 /1/174, от 26 октября 2004 г. № 03-03-01-04 /4/15).

Бывает, что в договоре лизинга не указывают такую составляющую, как выкупная стоимость. Специалисты Минфина считают, что в этом случае всю сумму лизинговых платежей придется включать в первоначальную стоимость имущества. А затем, после перехода права собственности, относить на расходы через амортизацию.

Но компании могут оспорить данную позицию. Так как Налоговый кодекс не содержит никаких оговорок насчет выкупной цены. Подпункт 10 п. 1 ст. 264 НК гласит, «лизинговые платежи в полном объеме включаются в прочие расходы». Исключение существует только для начисленной лизингополучателем амортизации. Также, законодатели предусмотрели особый порядок формирования стоимости амортизируемого имущества при лизинге (абз. 3 п. 1 ст. 257 НК). В первоначальную стоимость такого имущества «включают расходы лизингодателя на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования». Это значит, что для лизингодателя и лизингополучателя первоначальная стоимость имущества в целях налогового учета отличаться не будет. Таким образом, если лизингодатель полностью самортизирует имущество к моменту окончания договора, то он передаст его лизингополучателю с остаточной стоимостью равной нулю. Если у лизингодателя имущество полностью не самортизируется, то оно передается по остаточной (несамортизируемой) стоимости, и именно данная часть будет списываться в расходы у лизингополучателя через амортизацию. Следовательно, если фирма будет накапливать выкупную стоимость, то она её не сможет списать, так как амортизация у нее начисляться уже не будет.

Таким образом, можно сделать вывод, что лизинговый платеж делить не нужно, а следует его в полном объеме относить на прочие расходы. Но, скорее всего, доказывать эту точку зрения фирмам придется в суде. К сожалению, судебная практика по этому вопросу ещё не сформирована.

Кредит. Получив в банке кредит, фирма приобретает необходимое имущество. Налог на прибыль кредит не увеличивает (подпункт 10 пункта 1 статьи 251 НК РФ). Но проценты по кредиту можно отнести к внереализационным расходам (п. 1 ст. 269 НК). Осуществить это можно только в пределах норм двумя способами.

Первый заключается в сравнении ставки текущего кредита фирмы со ставками аналогичных кредитов, полученных «на сопоставимых условиях» (абз. 2 п. 1 ст. 269 НК). При этом сопоставляемые кредиты должны быть получены в одном периоде, в одинаковой валюте, на равные сроки и под схожее обеспечение. Списывают на расходы проценты в пределах ставки, которая может отклоняться от среднего уровня не более чем на 20 процентов.

В случае если аналогичных займов не было, то по рублевым кредитам рассчитывают размер допустимого процента. Он зависит от ставки рефинансирования Банка России (сейчас она составляет 13% годовых), увеличенной в 1,1 раза. Получается, что в настоящее время эта величина, уменьшающая облагаемую прибыль, равна 14,3 процента (13% х 1,1). По кредитам в иностранной валюте предел учитываемой при налогообложении ставки составляет 15 процентов (абз. 4 п. 1 ст. 269 НК). Этот способ можно применять также в том случае, если допустимый процент по первому варианту рассчитывать невыгодно или затруднительно.

Амортизация

Лизинг. К имуществу, учитывающемуся на балансе предприятия, можно применить коэффициенты ускоренной амортизации 3 (п. 7 ст. 259 НК).

Но стоит учитывать, что для амортизации легковых автомобилей стоимостью свыше 300 тысяч рублей и микроавтобусов стоимостью свыше 400 тысяч рублей в налоговом учете придется использовать понижающий коэффициент 0,5 (п. 9 ст. 259 НК). Таким образом, общий максимальный коэффициент ускорения по такому имуществу будет равен 1,5 (письмо УФНС по г. Москве от 19 ноября 2004 г. № 26–12/74942). Также необходимо указать метод расчета амортизации в учетной политике по налоговому учету.

Кредит. После приобретения имущества и постановке его на учет, фирма начисляет амортизацию по нему в обычном порядке (ст. 259 НК).

НДС

Лизинг. Так как лизинговые платежи включают в себя НДС, то в дальнейшем компания может зачесть его из бюджета (ст. 171, 172 НК). Вся сумма НДС, которую лизингополучатель в результате заплатит в составе лизинговых платежей и потом зачтет, всегда будет больше, чем НДС, уплаченный в составе стоимости оборудования при покупке в кредит. Так как при лизинге в базу для расчета этого налога входят, и стоимость имущества, и услуги лизингодателя.

Минфин в своих письмах от 15 ноября 2004 г. № 03-04-11 /203, от 22 ноября 2004 г. № 03-03-01-04 /1/128 прямо указал, что НДС по лизинговым платежам можно принимать к вычету в полном объеме.

В судебной практике были случаи, когда налоговики делили лизинговый платеж на плату за аренду имущества и выкупную стоимость имущества, и НДС по выкупной стоимости не разрешали сразу брать к зачету. Налоговые органы настаивали, что такой НДС можно принять к вычету только после перехода к лизингополучателю права собственности на оборудование.

Арбитры не согласились с такой позицией и признали, что лизинговый платеж по одному договору — это единый платеж. Поэтому лизингополучатель может полностью зачесть НДС по лизинговому платежу (постановления ФАС Северо-Западного округа от 25 апреля 2005 г. № А52/6733/2004/2, ФАС Поволжского округа от 07 июля 2005 г. № А55-14497 /04–30, ФАС Западно-Сибирского округа от 11 сентября 2002 г. № Ф04/3420–356/ А67-2002 ).

Кредит. Кредитные деньги полученные от банка, НДС не облагаются (подп. 3 п. 3 ст. 149 НК). Сумму налога, предъявленную поставщиком имущества, можно принять к вычету (п. 1 ст. 171 НК) — соответственно, после того, как оборудование будет принято на учет и фирма получит от поставщика счет-фактуру (ст. 172 НК).

Налог на имущество

Лизинг. В случае если имущество находится на балансе у лизингодателя, компания лизингополучатель избегает уплаты налога на имущество. Налогом на имущество облагается только стоимость основных средств (ст. 374 НК). Об этом также говорит Минфин в письме от 3 марта 2005 г. № 03-06-01-04 /125.

Если лизингополучатель впоследствии выкупает имущество, то к моменту перехода права собственности на него оно уже может быть полностью самортизировано (поскольку применяется ускоренный коэффициент). В этом случае базы по налогу на имущество у фирмы тоже не возникнет.

Кредит. Так как фирма приобретает имущество в собственность, то основные средства отражают на счете 01 и перечисляют налог на имущество (ст. 375 НК).

см. Нормативные документы