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Лизинговая компания «Нитрохимпром»

Полное название ООО «Нитрохимпром»
Регион (субъект РФ) Москва
Адрес 115114, Москва, ул. Летниковская, д. 2
Телефон (495) 647-50-15/16
Е-mail info@nitrohimprom.ru
Адрес сайта www.nitrohimprom.ru/
Генеральный директор Богданов Сергей Владимирович
Справка Banki.ru ООО «Нитрохимпром» создано в 2001 году. Компания предоставляет грузовой железнодорожный подвижной состав в оперативный лизинг и осуществляет круглосуточный диспетчерский контроль за движением грузовых вагонов. Акционером выступает АО «Первая тяжеловесная компания».
Дата составления: 11.02.2019  
Новости компании
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Рынок лизинга по итогам трех кварталов: консолидация в действии
Рынок лизинга по итогам трех кварталов: консолидация в действии

Агентство «Эксперт РА» представило исследование рынка лизинга за три квартала 2018 года. Объем нового бизнеса вырос на 42%, превысив 1 трлн рублей. Однако без учета госкомпаний рынок вырос всего на 16% против 49% годом ранее.

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Пресс-релизы

Lada — участник госпрограммы субсидирования лизинга
Lada — участник госпрограммы субсидирования лизинга

Автомобили Lada доступны для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках государственной программы «Льготный лизинг», которую реализует Минпромторг России. Субсидия в размере 10% от стоимости автомобиля предоставляется через лизинговые компаний, аккредитованные в программе.

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Что такое лизинг?

Предприниматели найдут в данном разделе информацию о лизинге как типе финансовых операций. Вы сможете найти информацию о том, что такое лизинг автомобилей, оборудования, недвижимости.

Надеемся, наш «Рейтинг лизинговых компаний» поможет вам выбрать надежную лизинговую компанию, получить кредит и будет способствовать развитию вашего бизнеса.