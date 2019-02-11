Лизинговая компания «Нитрохимпром»

|Полное название
|ООО «Нитрохимпром»
|Регион (субъект РФ)
|Москва
|Адрес
|115114, Москва, ул. Летниковская, д. 2
|Телефон
|(495) 647-50-15/16
|Е-mail
|info@nitrohimprom.ru
|Адрес сайта
|www.nitrohimprom.ru/
|Генеральный директор
|Богданов Сергей Владимирович
|Справка Banki.ru
|ООО «Нитрохимпром» создано в 2001 году. Компания предоставляет грузовой железнодорожный подвижной состав в оперативный лизинг и осуществляет круглосуточный диспетчерский контроль за движением грузовых вагонов. Акционером выступает АО «Первая тяжеловесная компания».
Дата составления: 11.02.2019
|Новости компании
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