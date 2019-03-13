Лизинговая компания «Открытый Лизинг»

|Полное название
|ООО «Открытый лизинг»
|Регион (субъект РФ)
|Москва
|Адрес
|115114, Москва, Летниковская ул., д. 10, стр. 4
|Генеральный директор
|Рублев Алексей Валентинович
|Банк
|Банк «ФК Открытие»
|Справка Banki.ru
|ООО «Открытый лизинг» является дочерней лизинговой компанией банка «Открытие», ориентированной на работу с клиентами из сегмента крупного бизнеса. Компания специализируется на сделках с подвижным составом, морскими и речными судами, нефтегазовым оборудованием. Банк начал предлагать лизинговые услуги клиентам в декабре 2018 года.
Дата составления: 13.03.2019
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