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Лизинговая компания «Открытый Лизинг»

Полное название ООО «Открытый лизинг»
Регион (субъект РФ) Москва
Адрес 115114, Москва, Летниковская ул., д. 10, стр. 4
Генеральный директор Рублев Алексей Валентинович
Банк Банк «ФК Открытие»
Справка Banki.ru ООО «Открытый лизинг» является дочерней лизинговой компанией банка «Открытие», ориентированной на работу с клиентами из сегмента крупного бизнеса. Компания специализируется на сделках с подвижным составом, морскими и речными судами, нефтегазовым оборудованием. Банк начал предлагать лизинговые услуги клиентам в декабре 2018 года.
Дата составления: 13.03.2019  
Новости компании
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Рынок лизинга по итогам трех кварталов: консолидация в действии
Рынок лизинга по итогам трех кварталов: консолидация в действии

Агентство «Эксперт РА» представило исследование рынка лизинга за три квартала 2018 года. Объем нового бизнеса вырос на 42%, превысив 1 трлн рублей. Однако без учета госкомпаний рынок вырос всего на 16% против 49% годом ранее.

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Пресс-релизы

«Газпромбанк Автолизинг» стал партнером немецкого автобренда MAN
«Газпромбанк Автолизинг» стал партнером немецкого автобренда MAN

«Газпромбанк Автолизинг» и ООО «МАН Трак энд Бас Рус» заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на реализацию грузовиков и автобусов MAN на условиях финансового лизинга.

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Что такое лизинг?

Предприниматели найдут в данном разделе информацию о лизинге как типе финансовых операций. Вы сможете найти информацию о том, что такое лизинг автомобилей, оборудования, недвижимости.

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