Лизинговая компания «ВТБ Лизинг»

|Полное название
|АО «ВТБ Лизинг»
|Позиция в рейтинге
|3 место
|Регион (субъект РФ)
|Москва
|Адрес
|123112, Москва, Пресненская наб., д. 10, блок С
|Телефон
|8 (800) 551-93-18
|Е-mail
|info.auto@vtb-leasing.com
|Адрес сайта
|www.auto.vtb-leasing.ru
|Объем лизингового портфеля на 01.10.2018
|524 754 млн руб.
|Генеральный директор
|Ивантер Дмитрий
|Банк
|ВТБ
|Справка Banki.ru
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«ВТБ Лизинг» является частью корпоративно-инвестиционного бизнеса группы ВТБ. Компания ведет деятельность в 59 регионах России, а также в Ирландии, на Кипре и в Белоруссии.
Основные направления лизинга: воздушные суда, железнодорожный транспорт, оборудование для нефтегазовой отрасли, автотранспорт, легковой и коммерческий транспорт, специальная техника и самоходные машины, технологическое оборудование, недвижимость. Компания предлагает как финансовый, так и операционный лизинг, работает со всеми В2В-сегментами, готова к реализации сложноструктурированных сделок с участием любого продукта корпоративно-инвестиционного бизнеса группы ВТБ.
Дата составления: 01.03.2019
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