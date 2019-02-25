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Лизинговая компания «ВТБ Лизинг»

Полное название АО «ВТБ Лизинг»
Позиция в рейтинге 3 место
Регион (субъект РФ) Москва
Адрес 123112, Москва, Пресненская наб., д. 10, блок С
Телефон 8 (800) 551-93-18
Е-mail info.auto@vtb-leasing.com
Адрес сайта www.auto.vtb-leasing.ru
Объем лизингового портфеля на 01.10.2018 524 754 млн руб.
Генеральный директор Ивантер Дмитрий
Банк ВТБ
Справка Banki.ru

«ВТБ Лизинг» является частью корпоративно-инвестиционного бизнеса группы ВТБ. Компания ведет деятельность в 59 регионах России, а также в Ирландии, на Кипре и в Белоруссии.

Основные направления лизинга: воздушные суда, железнодорожный транспорт, оборудование для нефтегазовой отрасли, автотранспорт, легковой и коммерческий транспорт, специальная техника и самоходные машины, технологическое оборудование, недвижимость. Компания предлагает как финансовый, так и операционный лизинг, работает со всеми В2В-сегментами, готова к реализации сложноструктурированных сделок с участием любого продукта корпоративно-инвестиционного бизнеса группы ВТБ.

Дата составления: 01.03.2019  
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Что такое лизинг?

Предприниматели найдут в данном разделе информацию о лизинге как типе финансовых операций. Вы сможете найти информацию о том, что такое лизинг автомобилей, оборудования, недвижимости.

Надеемся, наш «Рейтинг лизинговых компаний» поможет вам выбрать надежную лизинговую компанию, получить кредит и будет способствовать развитию вашего бизнеса.