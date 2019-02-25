Лизинговая компания «ВТБ Лизинг»

«ВТБ Лизинг» является частью корпоративно-инвестиционного бизнеса группы ВТБ. Компания ведет деятельность в 59 регионах России, а также в Ирландии, на Кипре и в Белоруссии.

Основные направления лизинга: воздушные суда, железнодорожный транспорт, оборудование для нефтегазовой отрасли, автотранспорт, легковой и коммерческий транспорт, специальная техника и самоходные машины, технологическое оборудование, недвижимость. Компания предлагает как финансовый, так и операционный лизинг, работает со всеми В2В-сегментами, готова к реализации сложноструктурированных сделок с участием любого продукта корпоративно-инвестиционного бизнеса группы ВТБ.

Дата составления: 01.03.2019