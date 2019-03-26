Лизинговая компания «ТрансФин-М»

|Полное название
|ПАО «Трансфин-М»
|Позиция в рейтинге
|5 место
|Регион (субъект РФ)
|Москва
|Адрес
|Москва, Университетский пр-т, д. 12
|Телефон
|(499) 418-04-04
|Е-mail
|tfm@tf-m.ru
|Адрес сайта
|www.transfin-m.ru
|Объем лизингового портфеля на 01.01.2019
|315 753 млн руб.
|Генеральный директор
|Анищенков Максим Валерьевич
|Справка Banki.ru
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Компания «ТрансФин-М» была учреждена в 2005 году негосударственным пенсионным фондом «Благосостояние». Оказывает полный спектр услуг лизинга в сегментах железнодорожного транспорта, автомобильной и специализированной техники, промышленного оборудования, воздушных и водных судов, а также коммерческой недвижимости. Помимо услуг лизинга «ТрансФин-М» предоставляет услуги по оперированию полувагонами и крытыми вагонами на базе дочерних предприятий «ТФМ-Оператор» и «ТФМ-Транс».
Дата составления: 25.03.2019
|Новости компании
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