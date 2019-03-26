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Лизинговая компания «ТрансФин-М»

Полное название ПАО «Трансфин-М»
Позиция в рейтинге 5 место
Регион (субъект РФ) Москва
Адрес Москва, Университетский пр-т, д. 12
Телефон (499) 418-04-04
Е-mail tfm@tf-m.ru
Адрес сайта www.transfin-m.ru
Объем лизингового портфеля на 01.01.2019 315 753 млн руб.
Генеральный директор Анищенков Максим Валерьевич
Справка Banki.ru

Компания «ТрансФин-М» была учреждена в 2005 году негосударственным пенсионным фондом «Благосостояние». Оказывает полный спектр услуг лизинга в сегментах железнодорожного транспорта, автомобильной и специализированной техники, промышленного оборудования, воздушных и водных судов, а также коммерческой недвижимости. Помимо услуг лизинга «ТрансФин-М» предоставляет услуги по оперированию полувагонами и крытыми вагонами на базе дочерних предприятий «ТФМ-Оператор» и «ТФМ-Транс».

Дата составления: 25.03.2019  
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Что такое лизинг?

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