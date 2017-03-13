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Лизинговая компания «ТаймЛизинг»

Полное название ООО «ТаймЛизинг»
Позиция в рейтинге 40 место
Регион (субъект РФ) Приморский край
Адрес 690014, Владивосток, ул. Некрасовская, д. 36Б (эт. 8)
Телефон (423) 260-50-40
Е-mail info@timeleasing.ru
Адрес сайта timeleasing.ru
Объем лизингового портфеля на 01.10.2018 5 616 млн руб.
Директор Никитин Егор Геннадьевич
Справка Banki.ru

ООО «ТаймЛизинг» работает на рынке с ноября 2010 года. Основное направление деятельности — финансовый лизинг. Компания ориентирована на приобретение легкового, грузового и пассажирского автотранспорта, спецтехники, оборудования, железнодорожного и авиатранспорта, недвижимости для дальнейшей передачи в долгосрочную аренду (лизинг) с последующим выкупом.

Компания предлагает решения в сфере финансовой аренды для юридических, физических лиц и ИП. Инвестиции направляются в такие отрасли, как производство, грузоперевозки, пассажироперевозки, лесозаготовка, добыча полезных ископаемых, выработка и передача электроэнергии, торговля, ЖКХ, строительство, медицина, сельское хозяйство и пр.

Головной офис компании находится во Владивостоке. Осуществляют свою деятельность также Сибирская дирекция в Новосибирске, обособленные подразделения в Хабаровске и Иркутске. География сделок в основном включает территории Дальневосточного и Сибирского федеральных округов: 70% сделок заключено на территории ДФО, 28% — на территории СФО, по 1% — на территории Уральского и Северо-Западного ФО.

Дата составления: 14.03.2019  
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Что такое лизинг?

Предприниматели найдут в данном разделе информацию о лизинге как типе финансовых операций. Вы сможете найти информацию о том, что такое лизинг автомобилей, оборудования, недвижимости.

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