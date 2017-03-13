Лизинговая компания «ТаймЛизинг»

|Полное название
|ООО «ТаймЛизинг»
|Позиция в рейтинге
|40 место
|Регион (субъект РФ)
|Приморский край
|Адрес
|690014, Владивосток, ул. Некрасовская, д. 36Б (эт. 8)
|Телефон
|(423) 260-50-40
|Е-mail
|info@timeleasing.ru
|Адрес сайта
|timeleasing.ru
|Объем лизингового портфеля на 01.10.2018
|5 616 млн руб.
|Директор
|Никитин Егор Геннадьевич
|Справка Banki.ru
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ООО «ТаймЛизинг» работает на рынке с ноября 2010 года. Основное направление деятельности — финансовый лизинг. Компания ориентирована на приобретение легкового, грузового и пассажирского автотранспорта, спецтехники, оборудования, железнодорожного и авиатранспорта, недвижимости для дальнейшей передачи в долгосрочную аренду (лизинг) с последующим выкупом.
Компания предлагает решения в сфере финансовой аренды для юридических, физических лиц и ИП. Инвестиции направляются в такие отрасли, как производство, грузоперевозки, пассажироперевозки, лесозаготовка, добыча полезных ископаемых, выработка и передача электроэнергии, торговля, ЖКХ, строительство, медицина, сельское хозяйство и пр.
Головной офис компании находится во Владивостоке. Осуществляют свою деятельность также Сибирская дирекция в Новосибирске, обособленные подразделения в Хабаровске и Иркутске. География сделок в основном включает территории Дальневосточного и Сибирского федеральных округов: 70% сделок заключено на территории ДФО, 28% — на территории СФО, по 1% — на территории Уральского и Северо-Западного ФО.
Дата составления: 14.03.2019
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