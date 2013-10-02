Лизинговая компания «Лизинговая компания малого бизнеса (Чувашия)»

|Полное название
|ОАО «Лизинговая компания малого бизнеса»
|Регион (субъект РФ)
|Чувашская Республика
|Адрес
|Чебоксары,
|Телефон
|(8352) 626-978, 627-294
|Е-mail
|dir@likomb.ru
|Адрес сайта
|www.likomb.ru
|Генеральный директор
|Иванова Ирина Леонидовна
|Справка Banki.ru
|ОАО «Лизинговая компания малого бизнеса» (ЛиКоМБ) создано в 1998 году в целях содействия обновлению основных производственных фондов малого и среднего предпринимательства в Чувашии и Поволжье через механизм лизинга в рамках республиканской программы поддержки МСП. Компания работает в сегментах лизинга автомобилей, оборудования, недвижимости, строительной техники.
Дата составления: 27.06.2013
|Новости компании
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