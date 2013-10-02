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Лизинговая компания «Лизинговая компания малого бизнеса (Чувашия)»

Полное название ОАО «Лизинговая компания малого бизнеса»
Регион (субъект РФ) Чувашская Республика
Адрес Чебоксары, пр-т Ленина, д. 12Б, оф. 107, 108, 109
Телефон (8352) 626-978, 627-294
Е-mail dir@likomb.ru
Адрес сайта www.likomb.ru
Генеральный директор Иванова Ирина Леонидовна
Справка Banki.ru ОАО «Лизинговая компания малого бизнеса» (ЛиКоМБ) создано в 1998 году в целях содействия обновлению основных производственных фондов малого и среднего предпринимательства в Чувашии и Поволжье через механизм лизинга в рамках республиканской программы поддержки МСП. Компания работает в сегментах лизинга автомобилей, оборудования, недвижимости, строительной техники.
Дата составления: 27.06.2013  
Новости компании
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Тема дня

Рынок лизинга по итогам трех кварталов: консолидация в действии
Рынок лизинга по итогам трех кварталов: консолидация в действии

Агентство «Эксперт РА» представило исследование рынка лизинга за три квартала 2018 года. Объем нового бизнеса вырос на 42%, превысив 1 трлн рублей. Однако без учета госкомпаний рынок вырос всего на 16% против 49% годом ранее.

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Пресс-релизы

Lada — участник госпрограммы субсидирования лизинга
Lada — участник госпрограммы субсидирования лизинга

Автомобили Lada доступны для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках государственной программы «Льготный лизинг», которую реализует Минпромторг России. Субсидия в размере 10% от стоимости автомобиля предоставляется через лизинговые компаний, аккредитованные в программе.

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Что такое лизинг?

Предприниматели найдут в данном разделе информацию о лизинге как типе финансовых операций. Вы сможете найти информацию о том, что такое лизинг автомобилей, оборудования, недвижимости.

Надеемся, наш «Рейтинг лизинговых компаний» поможет вам выбрать надежную лизинговую компанию, получить кредит и будет способствовать развитию вашего бизнеса.