Лизинговая компания «Регион Групп Лизинг»

|Полное название
|ООО «РЕГИОН Групп Лизинг»
|Регион (субъект РФ)
|Москва
|Адрес
|107045, Москва, Пушкарёв пер., д. 9
|Телефон
|(495) 797-42-31
|Факс
|(495) 797-42-31
|Е-mail
|leasing_info@region.ru
|Адрес сайта
|www.mkb-leasing.ru
|Генеральный директор
|Кожевников Александр Николаевич
|Справка Banki.ru
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Компания была образована в 2005 году как дочерняя структура Московского Кредитного Банка и до лета 2018 года называлась «МКБ-Лизинг». В июле 2018 года МКБ продал 99,9999% в компании столичному ЗАО «Регион Лизинг». 12 июля 2018-го «МКБ-Лизинг» вошел в состав группы компаний «Регион» под новым названием «Регион Групп Лизинг».
Компания предлагает лизинг легкового, грузового, пассажирского автотранспорта, подвижного состава, спецтехники, оборудования, воздушных судов, речных и морских судов, недвижимости. Компания также предоставляет услуги возвратного лизинга.
Дата составления: 21.03.2019
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