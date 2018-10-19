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Лизинговая компания «Регион Групп Лизинг»

Полное название ООО «РЕГИОН Групп Лизинг»
Регион (субъект РФ) Москва
Адрес 107045, Москва, Пушкарёв пер., д. 9
Телефон (495) 797-42-31
Факс (495) 797-42-31
Е-mail leasing_info@region.ru
Адрес сайта www.mkb-leasing.ru
Генеральный директор Кожевников Александр Николаевич
Справка Banki.ru

Компания была образована в 2005 году как дочерняя структура Московского Кредитного Банка и до лета 2018 года называлась «МКБ-Лизинг». В июле 2018 года МКБ продал 99,9999% в компании столичному ЗАО «Регион Лизинг». 12 июля 2018-го «МКБ-Лизинг» вошел в состав группы компаний «Регион» под новым названием «Регион Групп Лизинг».

Компания предлагает лизинг легкового, грузового, пассажирского автотранспорта, подвижного состава, спецтехники, оборудования, воздушных судов, речных и морских судов, недвижимости. Компания также предоставляет услуги возвратного лизинга.

Дата составления: 21.03.2019  
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Что такое лизинг?

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