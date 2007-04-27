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Файл Microsoft WordОсновные термины и определения (33,5 КБ)
Файл Microsoft WordФедеральный закон «О финансовой аренде (лизинге)» (89,5 КБ)
Файл Microsoft WordКонвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге (82 КБ)
Файл Microsoft WordФедеральный закон «О присоединении Российской Федерации к конвенции УНИДРУА о международном финансовом лизинге» (26 КБ)
Файл Microsoft WordГражданский кодекс РФ. Глава 34, параграф 6. «Финансовая аренда (лизинг)» (31 КБ)
Файл Microsoft WordПриказ № 15 от 17 февраля 1997 г. «Об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга» (59,5 КБ)
Файл Microsoft WordНалоговый кодекс РФ. Часть 2, глава 25. «Налог на прибыль организаций» (76,5 КБ)
Файл Microsoft WordПисьмо № 03-06-01-04/38 от 24 сентября 2004 г. «Об обложении налогом на имущество стоимости приобретаемого для осуществления лизинговой деятельности имущества» (27,5 КБ)
Файл Microsoft WordФедеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» (75,5 КБ)
Файл Microsoft WordПисьмо Министерства финансов Российской Федерации от 27.04.2007 № 03-03-05/104 «О порядке налогообложения прибыли при совершении лизинговых операций» (38,5 КБ)

см. Что такое лизинг?