|Название кредита
|Процентная ставка
|Сумма
|Срок
|Онлайн-заявка
|
Потребительские кредиты
|
«Больше документов – ниже ставки»
|
10,5—23,9%
|
30 000—700 000, рубли
|
2 года—5 лет
|
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|
«На любые цели»
|
от 10,9%
|
50 000—3 000 000, рубли
|
6 мес.—15 лет
|
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|
«На любые цели»
|
10,9—23,9%
|
50 000—1 500 000, рубли
|
1 год—5 лет
|
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|
«Потребительский»
|
11,9—24,9%
|
100 000—2 500 000, рубли
|
1 год—5 лет
|
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|
Ипотечные кредиты
|
«Вторичный рынок»
|
9,25—14,49%
|
300 000—100 000 000, рубли
|
1 год—25 лет
|
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|
«Новостройка»
|
9,75%
|
500 000—30 000 000, рубли
|
5 лет—30 лет
|
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|
«Приобретение готового жилья»
|
10,2%
|
300 000—100 000 000, рубли
|
30 лет
|
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|
«Рефинансирование»
|
10,2%
|
500 000—9 500 000, рубли
|
1 год—25 лет
|
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|
Кредитные карты
|
«Карта рассрочки Свобода»
|
0—34,9%
|
10 000—300 000, рубли
|
—
|
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|
«Платинум»
|
12—49,9%
|
до 300 000, рубли
|
—
|
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|
«Просто кредитная карта»
|
13,9—32,9%
|
до 300 000, рубли
|
—
|
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|
«Просто»
|
20%
|
до 120 000, рубли
|
—
|
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|
«Card Credit Plus»
|
25—39%
|
до 600 000, рубли
|
—
|
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|
Автокредиты
|
«Классический автокредит Драйв Плюс»
|
10,9—12,9%
|
1 500 000—6 000 000, рубли
|
3 года—5 лет
|
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|
Кредитование малого и среднего бизнеса
|
«Модернизация»
|
от 9,2%
|
до 15 000 000, рубли
|
7 лет
|
—
|
«Рефинансирование»
|
от 11,5%
|
от 500 000, рубли
|
10 лет
|
—