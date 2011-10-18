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Предложения месяца

Вклады месяца

Название вклада Процентная ставка Мин. сумма Срок Онлайн-заявка
Для физических лиц
  В рублях
«Перспектива (доля в ИСЖ 75-99,9%)» 9,2% 50 000 367 дней Оформить заявку
«Ваш успех» до 8,32% 300 000 1095 дней Оформить заявку
«Оптимальный на 3 года»
Только на Банки.ру
8,3% 100 000 1098 дней Оформить заявку
«Оптимальный на 1,5 года»
Только на Банки.ру
8,1% 100 000 550 дней Оформить заявку
«Ренессанс доходный на 550 дней» 8,1% 30 000 550 дней Оформить заявку
«Восторг для новых клиентов»
Только на Банки.ру
8% 10 000 500 дней Оформить заявку
«МЕГА Онлайн» 8% 1 000 18 мес.—36 мес. Оформить заявку
«Накопительный счет» 8% 1  1 день Оформить заявку
«Накопительный счет» 8% 150 001  1 день Оформить заявку
«Ренессанс Доходный Online на 400 дней» 8% 5 000 400 дней Оформить заявку
«Ставка надолго!»
Только на Банки.ру
8% 50 000 730 дней Оформить заявку
«Классический Онлайн» 7,75% 30 000 365 дней Оформить заявку
«Сезонный с Банки.ру»
Только на Банки.ру
7,6% 100 000 395 дней Оформить заявку
«Вклад для новых клиентов» 7% 600 000 181 день Оформить заявку
Депозиты юридических лиц
«Срочный непополняемый в рублях» 8,4% 300 000 000
«On-line депозит» 7,3% 100 000

Дебетовые карты месяца

Название дебетовой карты Процентная ставка Сумма Срок Онлайн-заявка
Дебетовые карты
«Citi Priority» 4—8% Оформить заявку
«Дебетовая» 5—7,25%
«Можно все!» до 7%
«Tinkoff Black» 6% Оформить заявку

Кредиты месяца

Название кредита Процентная ставка Сумма Срок Онлайн-заявка
Потребительские кредиты
«Больше документов – ниже ставки» 10,5—23,9% 30 000—700 000, рубли 2 года—5 лет Оформить заявку
«На любые цели» от 10,9% 50 000—3 000 000, рубли 6 мес.—15 лет Оформить заявку
«На любые цели» 10,9—23,9% 50 000—1 500 000, рубли 1 год—5 лет Оформить заявку
«Потребительский» 11,9—24,9% 100 000—2 500 000, рубли 1 год—5 лет Оформить заявку
Ипотечные кредиты
«Вторичный рынок» 9,25—14,49% 300 000—100 000 000, рубли 1 год—25 лет Оформить заявку
«Новостройка» 9,75% 500 000—30 000 000, рубли 5 лет—30 лет Оформить заявку
«Приобретение готового жилья» 10,2% 300 000—100 000 000, рубли  30 лет Оформить заявку
«Рефинансирование» 10,2% 500 000—9 500 000, рубли 1 год—25 лет Оформить заявку
Кредитные карты
«Карта рассрочки Свобода» 0—34,9% 10 000—300 000, рубли Оформить заявку
«Платинум» 12—49,9% до 300 000, рубли Оформить заявку
«Просто кредитная карта» 13,9—32,9% до 300 000, рубли Оформить заявку
«Просто» 20% до 120 000, рубли Оформить заявку
«Card Credit Plus» 25—39% до 600 000, рубли Оформить заявку
Автокредиты
«Классический автокредит Драйв Плюс» 10,9—12,9% 1 500 000—6 000 000, рубли 3 года—5 лет Оформить заявку
Кредитование малого и среднего бизнеса
«Модернизация» от 9,2% до 15 000 000, рубли  7 лет
«Рефинансирование» от 11,5% от 500 000, рубли  10 лет