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Рефинансирование кредитов (Реструктуризация)

Рефинансирование ипотеки

Название, банк Мин. ставка Сумма, мин. взнос Сроки рассмотрения
Транскапиталбанк от 8.7%
до 9 500 000 руб.,
нет
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от 3 до 5 дней
Тинькофф Банк от 8%
до 100 000 000 руб.,
нет
Оформить заявку
от 1 до 2 дней
ДОМ.РФ от 9.75%
до 30 000 000 руб.,
нет
ДОМ.РФ 6%
до 12 000 000 руб.,
20%

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Интервью

Мишель Кольбер: «Российский ипотечный рынок в этом году переживает определенный коллапс»
Мишель Кольбер: «Российский ипотечный рынок в этом году переживает определенный коллапс»
Мишель Кольбер
председатель правления банка «ДельтаКредит»

Банк «ДельтаКредит» в ближайшие годы намерен вдвое увеличить бизнес за счет предложения полного комплекса услуг в ипотечном кредитовании клиентам Росбанка. О планах банка и ситуации на рынке ипотеки порталу Банки.ру в первом интервью российским СМИ в этой должности рассказал председатель правления КБ «ДельтаКредит» Мишель КОЛЬБЕР.

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Народный рейтинг банков

Оценка: 2 Проверяется
Добрый день. В первые хотела воспользоваться услугами вашего банка и теперь уже думаю в последний. Очень не приятный осадок. Подавала заявки на рефинансирование через сайт банки.ру... Весь отзыв
Оценка: 1 Проверяется
В сентябре 2018 года подала на реструктуризацию в банк ВТБ, имея на то все основания и полностью подходя под все условия данной программы. Ответ пришёл отрицательный без всяких... Весь отзыв
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Форум «Реструктуризация кредитов»

Темы Автор Отв. Просм. Последнее
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SapphireDreams
Важно: АИЖК: реструктуризация ипотечных кредитов
(Страницы: 1 2 3 ... 9 10 11 )
Информация, опыт, мнения, помощь 		vm2003 274 254568 31.05.2018 15:24
mishkin85
Кто рефинансирует?
700 000 руб. кредитов 		Toxic_Cat 20 4326 13.02.2019 13:49
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Рефинансирование в Райфе
martynoffpaw 3 583 12.02.2019 16:50
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malene
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predator67
Рефинансирование, выбираю банк
SvetlanaSV 1 1011 16.01.2019 22:45
Мимохожий
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