Оценка: Проверяется
Рефинансирование кредитов (Реструктуризация)
Рефинансирование ипотеки
|Название, банк
|Мин. ставка
|Сумма, мин. взнос
|Сроки рассмотрения
|Транскапиталбанк
|от 8.7%
|
до 9 500 000 руб.,
нет
|
Оформить заявку
от 3 до 5 дней
|Тинькофф Банк
|от 8%
|
до 100 000 000 руб.,
нет
|
Оформить заявку
от 1 до 2 дней
|ДОМ.РФ
|от 9.75%
|
до 30 000 000 руб.,
нет
|
|ДОМ.РФ
|6%
|
до 12 000 000 руб.,
20%
|
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Интервью
Мишель Кольбер
председатель правления банка «ДельтаКредит»
Банк «ДельтаКредит» в ближайшие годы намерен вдвое увеличить бизнес за счет предложения полного комплекса услуг в ипотечном кредитовании клиентам Росбанка. О планах банка и ситуации на рынке ипотеки порталу Банки.ру в первом интервью российским СМИ в этой должности рассказал председатель правления КБ «ДельтаКредит» Мишель КОЛЬБЕР.
16671 1
Народный рейтинг банков
Оценка: 2 Проверяется
Добрый день. В первые хотела воспользоваться услугами вашего банка и теперь уже думаю в последний. Очень не приятный осадок. Подавала заявки на рефинансирование через сайт банки.ру... Весь отзыв
Оценка: 1 Проверяется
В сентябре 2018 года подала на реструктуризацию в банк ВТБ, имея на то все основания и полностью подходя под все условия данной программы. Ответ пришёл отрицательный без всяких... Весь отзыв
Форум «Реструктуризация кредитов»
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Важно: Холдинг «Банки.ру» 8 февраля 2019 года проведет 12-ю церемонию «Банк года» в открытом формате
Не пропустите голосование/обсуждение «Человек года 2018»
|SapphireDreams
|0
|3494
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03.12.2018 18:27
SapphireDreams
|
Важно: АИЖК: реструктуризация ипотечных кредитов
(Страницы: 1 2 3 ... 9 10 11 )
Информация, опыт, мнения, помощь
|vm2003
|274
|254568
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31.05.2018 15:24
mishkin85
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Кто рефинансирует?
700 000 руб. кредитов
|Toxic_Cat
|20
|4326
|
13.02.2019 13:49
zet1978
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Рефинансирование в Райфе
|martynoffpaw
|3
|583
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12.02.2019 16:50
OhJaaJan
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Все деньги уходят на кредиты
(Страницы: 1 2 3 ... 5 6 7 )
Как поступить, если вся зарплата уходит на кредиты?
|ellisska
|155
|21058
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11.02.2019 22:28
malene
|
Выкуп кредита в Уралсиби за частичную стоимость
Какие пути решения, прошу совета
|rovid
|6
|1574
|
28.01.2019 14:03
predator67
|
Рефинансирование, выбираю банк
|SvetlanaSV
|1
|1011
|
16.01.2019 22:45
Мимохожий