Справка об АРИЖК

Открытое акционерное общество «Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов» ( ОАО «АРИЖК» ) проводит реструктуризацию проблемных ипотечных кредитов в рамках реализации программы государственной поддержки заемщиков, попавших в трудную жизненную ситуацию. Уставный капитал ОАО «АРИЖК» составляет 5 млрд рублей. Собственником 100% без одной акции компании является ОАО «АИЖК» , держатель одной акции — Ассоциация российских банков (через дочернюю структуру). Председатель совета директоров ОАО «АРИЖК» — Семеняка Александр Николаевич. Генеральный директор — Языков Андрей Дмитриевич.

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