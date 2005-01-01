Расчетно-кассовое обслуживание (РКО) юридических лиц – комплексная услуга банка, обеспечивающая расчеты организации. РКО регулируется законом «О банках и банковской деятельности», Гражданским кодексом РФ, а также нормативной базой Центрального банка РФ, в частности Положением о безналичных расчетах в РФ, Положением о порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях, другими нормативными документами. Кроме того, между клиентом и банком заключается договор о расчетно-кассовом обслуживании.

Как правило, в РКО входят следующие услуги базовые услуги:

безналичные расчеты;

операции с наличными денежными средствами (кассовое обслуживание);

выдача выписок по счету о совершенных операциях.

Следует отметить, что расчетно-кассовое обслуживание, как правило, подразумевает возможность открытия и использования не только рублевого, но и валютного счета. Для совершения операций по счету, а также кассовых операций банки используют унифицированные формы, основные из которых:

платежные поручения (форма 0401060) – для платежей с расчетного счета;

форма на внесение наличных на счет в банк;

кассовые чеки – для выдачи наличных.

После заключения договора на РКО организации выдается чековая книжка, которая служит для получения наличных на хозяйственные нужды предприятия и на выдачу зарплаты сотрудникам.

Помимо базовых услуг, банки предлагают и дополнения к расчетно-кассовому обслуживанию. К таким дополнениям относятся услуги инкассации и совершение операций по счетам через систему удаленного доступа «Клиент-Банк».

РКО – это услуга банка, на которой он зарабатывает деньги. Причем базовые услуги, как правило, или бесплатны, или за них берутся небольшие комиссии. За дополнительные услуги банки взимают оплату в виде процентов или в форме ежемесячной стоимости обслуживания.

Сбербанк, Тинькофф банк, Промсвязьбанк, Точка банк, Фора-банк, Райффайзенбанк, банк "Сфера", Локо-Банк, банк ВТБ, Дело Банк, ОТП Банк, Росбанк, УБРиР , банк "Восточный" , ЮниКредитБанк