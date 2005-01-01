Преимущества банка

Номер счета в рублях за 2 минуты

Открытие счета от 4 часов

Выезд менеджера для открытия счёта

Полный набор инструментов для развития бизнеса

С расчетным счетом в банке «Открытие» вы получаете весь комплекс высокотехнологичных решений для развития малого бизнеса и персональный подход в обслуживании, а также современный интернет-банк с доступом к счету 24/7.

Лиц. № 2209