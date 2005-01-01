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Тарифы на РКО для юридических лиц банка «ФК Открытие»

Преимущества банка

  • Номер счета в рублях за 2 минуты
  • Открытие счета от 4 часов
  • Выезд менеджера для открытия счёта
  • Полный набор инструментов для развития бизнеса
С расчетным счетом в банке «Открытие» вы получаете весь комплекс высокотехнологичных решений для развития малого бизнеса и персональный подход в обслуживании, а также современный интернет-банк с доступом к счету 24/7.
Лиц. № 2209
Обслуживание
Подключение
Платежи
Внесение наличных
Переводы физлицам
Снятие наличных
Интернет-банк

Первый шаг

0  ₽ /мес.

0 ₽

3 бесплатно

далее 100 ₽

0,15%

0 ₽

от 1% свыше 150 000 ₽

0,99%

по Бизнес-карте до 100 000 ₽ в день

0 ₽

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Быстрый рост

490  ₽ /мес.

0 ₽

7 бесплатно

далее 50 ₽

0,15%

0 ₽

от 1% свыше 150 000 ₽

0,99%

по Бизнес-карте до 100 000 ₽ в день

0 ₽

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Свое дело

1290  ₽ /мес.

860 ₽ при оплате 3 мес.

0 ₽

15 бесплатно

далее 25 ₽

0,15%

0 ₽

от 1% свыше 150 000 ₽

0,99%

по Бизнес-карте до 100 000 ₽ в день

0 ₽

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Весь мир

1990  ₽ /мес.

1327 ₽ при оплате 3 мес.

0 ₽

15 бесплатно

далее 25 ₽

0,15%

0 ₽

от 1% свыше 150 000 ₽

0,99%%

по Бизнес-карте до 100 000 ₽ в день

0 ₽

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Открытые возможности

7990  ₽ /мес.

5327 при оплате 3 мес.

0 ₽

0 ₽

0,15%

0 ₽

от 1% свыше 150 000 ₽

0,99%

по Бизнес-карте до 100 000 ₽ в день

0 ₽

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