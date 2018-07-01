Преимущества банка

0 ₽ открытие счета и банк клиента

0 ₽ ежемесячное обслуживание

Отсутствие скрытых комиссий

0 ₽ резервирование счета

ФОРА-БАНК — универсальный коммерческий банк, работающий с предприятиями всех форм собственности и физическими лицами с 1992 года. Агентством RAEX («Эксперт РА») присвоен рейтинг кредитоспособности на уровне ruB со стабильным прогнозом. По состоянию на 01.07.2018 банк входит в ТОП-100 Банков России по размеру активов и основным финансовым показателям. ФОРА-БАНК активно развивает технологии, обеспечивающие высокий уровень клиентского сервиса и безопасность совершаемых операций, активно и успешно развиваются дистанционные каналы обслуживания клиентов. Банк предлагает готовые решения для Вашего бизнеса с возможностью воспользоваться предложениями от нашего партнера - помощь в регистрации юридического лица, бухгалтерское сопровождение Вашего бизнеса.

Лиц. № 1885