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Тарифы на РКО для юридических лиц Фора-Банка

Преимущества банка

  • 0 ₽ открытие счета и банк клиента
  • 0 ₽ ежемесячное обслуживание
  • Отсутствие скрытых комиссий
  • 0 ₽ резервирование счета
ФОРА-БАНК — универсальный коммерческий банк, работающий с предприятиями всех форм собственности и физическими лицами с 1992 года. Агентством RAEX («Эксперт РА») присвоен рейтинг кредитоспособности на уровне ruB со стабильным прогнозом. По состоянию на 01.07.2018 банк входит в ТОП-100 Банков России по размеру активов и основным финансовым показателям. ФОРА-БАНК активно развивает технологии, обеспечивающие высокий уровень клиентского сервиса и безопасность совершаемых операций, активно и успешно развиваются дистанционные каналы обслуживания клиентов. Банк предлагает готовые решения для Вашего бизнеса с возможностью воспользоваться предложениями от нашего партнера - помощь в регистрации юридического лица, бухгалтерское сопровождение Вашего бизнеса.
Лиц. № 1885
Обслуживание
Подключение
Платежи
Внесение наличных
Перевод физическим лицам со счёта ИП
Снятие наличных
Интернет-банк

Фора-Старт

0  ₽ /мес.

0 ₽

5 бесплатно

далее 25 ₽ за платеж

от 100 ₽

25 ₽

до 500 000 ₽ / мес.

от 1%

бесплатно

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Фора-Электронный

1700  ₽ /мес.

0 ₽

20 бесплатно

далее 25 ₽ за платеж

от 100 ₽

25 ₽

до 500 000 ₽ / мес.

от 1%

бесплатно

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Фора-Торговый

1800  ₽ /мес.

0 ₽

20 бесплатно

далее 25 ₽ за платеж

до 100 000 ₽ - включено в стоимость пакета

свыше - 0,1% от суммы, но не менее 200 ₽

25 ₽

до 500 000 ₽ / мес.

от 1%

бесплатно

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Фора-ВЭД

3500  ₽ /мес.

0 ₽

20 бесплатно

далее 25 ₽ за платеж

от 100 ₽

25 ₽

до 500 000 ₽ / мес.

от 1%

бесплатно

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Фора-Все включено

7900  ₽ /мес.

0 ₽

бесплатно

до 600 000 ₽ - включено в стоимость пакета

свыше - 0,1% от суммы, но не менее 200 ₽

25 ₽

до 500 000 ₽ / мес.

бесплатно

до 600 000 ₽

бесплатно

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