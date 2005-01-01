Стартовый
0 ₽ / 3 мес.
далее автоматический переход на тариф "Оптимальный"
0 ₽
-
90 ₽
за платеж
0,75%
до 100 000 ₽/мес.
0,75%
до 300 000 ₽/мес.
2,5%
до 100 000 ₽/мес.
0,5%
в банкоматах и офисах партнёров
не начисляются
0 ₽
Оптимальный
390 ₽ /мес.
при предоплате 4680 ₽ за 12 месяцев
0 ₽
-
19 ₽
за платеж
19 ₽
до 200 000 ₽
19 ₽
до 500 000 ₽
бесплатно
до 50 000 ₽
бесплатно
в банкоматах и офисах партнеров
3%
на минимальный остаток в месяц от 30 000 ₽
0 ₽
Самый популярный тариф Модульбанка
Безлимитный
3920 ₽ /мес.
при предоплате 47040 ₽ за 12 месяцев
0 ₽
без ограничений
бесплатно
бесплатно
до 300 000 ₽/мес.
бесплатно
до 1 млн ₽/мес.
бесплатно
до 100 000 ₽
бесплатно
в банкоматах и офисах партнёров
7%
на среднедневной остаток от 500 000 до 1,5 млн ₽
0 ₽
Для бизнеса с большими оборотами