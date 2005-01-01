Преимущества банка

Менеджер сам приезжает, чтобы открыть счёт

0 ₽ открытие счёта и первые 3 месяца обслуживания

Бесплатная бухгалтерия для ИП на УСН 6%

Длинный операционный день с 1:00 до 20:45

Проверка контрагентов и защита от блокировки по 115-ФЗ

До 7% на остаток

Вывод до 1 млн ₽ на карту физ лица без комиссии

До 538 000 ₽ в виде бонусов от партнёров

Модульбанк – первый банк в России, который начал работать с малым бизнесом в декабре 2014 года. Занимает 1 место в рейтинге самых инновационных банков по версии SME Banking Club. Получил 2 место в списке лучших банковских приложений для ИП в рейтинге MarksWebb. Модульбанк первым на рынке запустил полезные продукты для предпринимателей: бесплатную бухгалтерию, открытие расчётного счёта с телефона, зарплату сотрудникам на любые карты. Всё обслуживание происходит через интернет: подключение услуг, открытие счёта и общение с поддержкой 24/7 без заявлений и поездок в банк.