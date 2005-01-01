Тарифы на РКО для юридических лиц Модульбанка

Лиц. № 1927

Преимущества банка

  • Менеджер сам приезжает, чтобы открыть счёт
  • 0 ₽ открытие счёта и первые 3 месяца обслуживания
  • Бесплатная бухгалтерия для ИП на УСН 6%
  • Длинный операционный день с 1:00 до 20:45
  • Проверка контрагентов и защита от блокировки по 115-ФЗ
  • До 7% на остаток
  • Вывод до 1 млн ₽ на карту физ лица без комиссии
  • До 538 000 ₽ в виде бонусов от партнёров
Модульбанк – первый банк в России, который начал работать с малым бизнесом в декабре 2014 года. Занимает 1 место в рейтинге самых инновационных банков по версии SME Banking Club. Получил 2 место в списке лучших банковских приложений для ИП в рейтинге MarksWebb. Модульбанк первым на рынке запустил полезные продукты для предпринимателей: бесплатную бухгалтерию, открытие расчётного счёта с телефона, зарплату сотрудникам на любые карты. Всё обслуживание происходит через интернет: подключение услуг, открытие счёта и общение с поддержкой 24/7 без заявлений и поездок в банк.
Обслуживание
Подключение
Бесплатные платежи (переводы)
Платежи сверх бесплатного лимита
Переводы физическим лицам со счета ЮЛ
Перевод физическим лицам со счёта ИП
Снятие наличных
Внесение наличных
Проценты на остаток
Интернет-банк и мобильное приложение
Дополнительно о тарифе

Стартовый

0  ₽ / 3 мес.

далее автоматический переход на тариф "Оптимальный"

0 ₽

-

90 ₽

за платеж

0,75%

до 100 000 ₽/мес.

0,75%

до 300 000 ₽/мес.

2,5%

до 100 000 ₽/мес.

0,5%

в банкоматах и офисах партнёров

не начисляются

0 ₽

Перейти на сайт

Оптимальный

390  ₽ /мес.

при предоплате 4680 ₽ за 12 месяцев

0 ₽

-

19 ₽

за платеж

19 ₽

до 200 000 ₽

19 ₽

до 500 000 ₽

бесплатно

до 50 000 ₽

бесплатно

в банкоматах и офисах партнеров

3%

на минимальный остаток в месяц от 30 000 ₽

0 ₽

Самый популярный тариф Модульбанка

Перейти на сайт

Безлимитный

3920  ₽ /мес.

при предоплате 47040 ₽ за 12 месяцев

0 ₽

без ограничений

бесплатно

бесплатно

до 300 000 ₽/мес.

бесплатно

до 1 млн ₽/мес.

бесплатно

до 100 000 ₽

бесплатно

в банкоматах и офисах партнёров

7%

на среднедневной остаток от 500 000 до 1,5 млн ₽

0 ₽

Для бизнеса с большими оборотами

Перейти на сайт
Посмотреть тарифы других банков