banki.ru

Тарифы на РКО для юридических лиц Райффайзенбанка

Преимущества банка

  • Открытие счета – 0 ₽
  • Корпоративная карта бесплатно
  • Вывод до 700 000 ₽ на личные нужды без комиссии
  • 50 000 ₽ на рекламу вашего бизнеса
  • Лёгкий овердрафт на 100 000 ₽
  • Удобные интернет-банк и мобильный банк
Райффайзенбанк – это надежный партнёр вашего бизнеса. Вместе с преимуществами счета для бизнеса вы получите: удобные кредитные предложения (Овердрафт 100 000 руб. без дополнительных процедур и документов, кредит до 145 000 000 руб.), торговый и интернет-эквайринг, любые виды банковских гарантий до 145 000 000 руб. (до 5 000 000 руб. без залога), бесплатные карты для сотрудников по зарплатному проекту.
Лиц. № 3292
Обслуживание
Подключение
Платежи
Внесение наличных
Переводы физлицам
Снятие наличных
Интернет-банк и мобильное приложение

Старт

790  ₽ /мес.

593 ₽ / мес. при оплате авансом за 24 мес.

0 ₽

25 ₽ за платеж

0,19% от суммы

бесплатно

до 100 000 ₽ / мес.

1,5% от суммы

мин. 90 ₽

интернет-банк - бесплатно; мобильное приложение - 190 ₽ / мес.

Открыть счёт

Базовый

1490  ₽ /мес.

1 118 ₽ / мес. при оплате авансом за 24 мес.

0 ₽

10 бесплатно

далее 25 ₽ за платеж

0,19% от суммы

до 200 000 ₽ / мес.

бесплатно

1,5% от суммы

мин. 90 ₽

бесплатно

Открыть счёт

Оптимум

2490  ₽ /мес.

1 868 ₽ / мес. при оплате авансом за 24 мес.

0 ₽

60 бесплатно

далее 25 ₽ за платеж

0,19% от суммы

бесплатно

до 500 000 ₽ / мес.

1,5% от суммы

мин. 90 ₽

бесплатно

Открыть счет

Максимум

6500  ₽ /мес.

4 875 ₽ / мес. при оплате авансом за 24 мес.

0 ₽

300 бесплатно

далее 25 ₽ за платеж

0,19% от суммы

до 700 000 ₽ / мес.

бесплатно

1,5% от суммы

мин. 90 ₽

бесплатно

Открыть счёт
Посмотреть тарифы других банков