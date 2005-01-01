Старт
790 ₽ /мес.
593 ₽ / мес. при оплате авансом за 24 мес.
0 ₽
25 ₽ за платеж
0,19% от суммы
бесплатно
до 100 000 ₽ / мес.
1,5% от суммы
мин. 90 ₽
интернет-банк - бесплатно; мобильное приложение - 190 ₽ / мес.
Базовый
1490 ₽ /мес.
1 118 ₽ / мес. при оплате авансом за 24 мес.
0 ₽
10 бесплатно
далее 25 ₽ за платеж
0,19% от суммы
до 200 000 ₽ / мес.
бесплатно
1,5% от суммы
мин. 90 ₽
бесплатно
Оптимум
2490 ₽ /мес.
1 868 ₽ / мес. при оплате авансом за 24 мес.
0 ₽
60 бесплатно
далее 25 ₽ за платеж
0,19% от суммы
бесплатно
до 500 000 ₽ / мес.
1,5% от суммы
мин. 90 ₽
бесплатно
Максимум
6500 ₽ /мес.
4 875 ₽ / мес. при оплате авансом за 24 мес.
0 ₽
300 бесплатно
далее 25 ₽ за платеж
0,19% от суммы
до 700 000 ₽ / мес.
бесплатно
1,5% от суммы
мин. 90 ₽
бесплатно