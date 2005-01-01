Преимущества банка

Открытие счета – 0 ₽

Корпоративная карта бесплатно

Вывод до 700 000 ₽ на личные нужды без комиссии

50 000 ₽ на рекламу вашего бизнеса

Лёгкий овердрафт на 100 000 ₽

Удобные интернет-банк и мобильный банк

Райффайзенбанк – это надежный партнёр вашего бизнеса. Вместе с преимуществами счета для бизнеса вы получите: удобные кредитные предложения (Овердрафт 100 000 руб. без дополнительных процедур и документов, кредит до 145 000 000 руб.), торговый и интернет-эквайринг, любые виды банковских гарантий до 145 000 000 руб. (до 5 000 000 руб. без залога), бесплатные карты для сотрудников по зарплатному проекту.

Лиц. № 3292