Белый
0 ₽ / 2 мес.
далее 590 ₽ / мес.
0 ₽
без комиссии
3 бесплатно
далее 100 ₽ за платеж
0,15% от суммы по Карте PRO в банкоматах Росбанка
до 150 000 ₽ / мес.
без дополнительных комиссий
1,5% от суммы, мин. 199 ₽ по Карте PRO в любом банкомате
бесплатно
Красный
0 ₽ / 2 мес.
далее 990 ₽ / мес.
0 ₽
без комиссии
12 бесплатно
далее 49 ₽ за платеж
0,15% от суммы по Карте PRO в банкоматах Росбанка
до 150 000 ₽ / мес.
без дополнительных комиссий
1,5% от суммы, мин. 199 ₽ по Карте PRO в любом банкомате
бесплатно
Черный
0 ₽ / 2 мес.
далее 1 590 ₽ / мес.
0 ₽
без комиссии
30 бесплатно
далее 35 ₽ за платеж
0,15% от суммы по Карте PRO в банкоматах Росбанка
до 150 000 ₽ / мес.
без дополнительных комиссий
1,5% от суммы, мин. 199 ₽ по Карте PRO в любом банкомате
бесплатно
Платиновый
0 ₽ / 2 мес.
далее 3 990 ₽ / мес.
0 ₽
без комиссии
100 бесплатно
далее 26 ₽ за платеж
0,15% от суммы по Карте PRO в банкоматах Росбанка
до 150 000 ₽ / мес.
без дополнительных комиссий
1,5% от суммы, мин. 199 ₽ по Карте PRO в любом банкомате
бесплатно