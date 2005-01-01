banki.ru

Тарифы на РКО для юридических лиц Росбанка

Преимущества банка

  • Обслуживание в надежном банке
  • Бесплатное открытие счета и 2 месяца обслуживания на любом пакете
  • Бесплатные платежи внутри банка 24/7 и в бюджет
  • Уникальный набор услуг руководителям бизнеса
Росбанк – самый надежный банк по версии журнала Forbes и один из 11-ти системно значимых банков ЦБ РФ. У нас есть все необходимое для развития бизнеса: надежный интернет-банк с отправлением платежей в один клик, карта для внесения и снятия наличных со счета в банкоматах, овердрафт для управления потоками платежей, круглосуточная поддержка в контакт–центре, эквайринг с бесплатным подключением и ставкой 1,8%, широкая сеть банкоматов и офисов в 70 регионах страны.
Лиц. № 2272
Обслуживание
Подключение
Внутрибанковские переводы
Внешние переводы
Внесение наличных
Переводы физлицам
Снятие наличных по карте
Интернет-банк

Белый

0  ₽ / 2 мес.

далее 590 ₽ / мес.

0 ₽

без комиссии

3 бесплатно

далее 100 ₽ за платеж

0,15% от суммы по Карте PRO в банкоматах Росбанка

до 150 000 ₽ / мес.

без дополнительных комиссий

1,5% от суммы, мин. 199 ₽ по Карте PRO в любом банкомате

бесплатно

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Красный

0  ₽ / 2 мес.

далее 990 ₽ / мес.

0 ₽

без комиссии

12 бесплатно

далее 49 ₽ за платеж

0,15% от суммы по Карте PRO в банкоматах Росбанка

до 150 000 ₽ / мес.

без дополнительных комиссий

1,5% от суммы, мин. 199 ₽ по Карте PRO в любом банкомате

бесплатно

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Черный

0  ₽ / 2 мес.

далее 1 590 ₽ / мес.

0 ₽

без комиссии

30 бесплатно

далее 35 ₽ за платеж

0,15% от суммы по Карте PRO в банкоматах Росбанка

до 150 000 ₽ / мес.

без дополнительных комиссий

1,5% от суммы, мин. 199 ₽ по Карте PRO в любом банкомате

бесплатно

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Платиновый

0  ₽ / 2 мес.

далее 3 990 ₽ / мес.

0 ₽

без комиссии

100 бесплатно

далее 26 ₽ за платеж

0,15% от суммы по Карте PRO в банкоматах Росбанка

до 150 000 ₽ / мес.

без дополнительных комиссий

1,5% от суммы, мин. 199 ₽ по Карте PRO в любом банкомате

бесплатно

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