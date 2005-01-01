Преимущества банка

Обслуживание в надежном банке

Бесплатное открытие счета и 2 месяца обслуживания на любом пакете

Бесплатные платежи внутри банка 24/7 и в бюджет

Уникальный набор услуг руководителям бизнеса

Росбанк – самый надежный банк по версии журнала Forbes и один из 11-ти системно значимых банков ЦБ РФ. У нас есть все необходимое для развития бизнеса: надежный интернет-банк с отправлением платежей в один клик, карта для внесения и снятия наличных со счета в банкоматах, овердрафт для управления потоками платежей, круглосуточная поддержка в контакт–центре, эквайринг с бесплатным подключением и ставкой 1,8%, широкая сеть банкоматов и офисов в 70 регионах страны.

Лиц. № 2272