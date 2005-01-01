Преимущества банка

Резервирование номера счета за 5 минут

Платежи 20 часов 7 дней в неделю

Бесплатный интернет и мобильный банк

Все нужные для бизнеса услуги в одном банке

До 100 000 ₽ - бонусы на продвижение вашего бизнеса от партнеров банка

Откроем счет у вас в офисе

РКО от Сбербанка — это возможность управлять своим бизнесом удобно и легко! Выберите тариф, и заполните анкету на расчетно-кассовое обслуживание в Сбербанке, затем зарезервируйте счет за 5 минут. Бесплатно с любым пакетом услуг вам доступны: интернет-банк «Сбербанк Бизнес Онлайн», платежи в бюджет, выписки о текущих операциях, бухгалтерия для ИП без сотрудников (УСН 6%), управление продажами c сервисом CRM.

Лиц. № 1481