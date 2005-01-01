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Тарифы на РКО для юридических лиц Сбербанка России

Преимущества банка

  • Резервирование номера счета за 5 минут
  • Платежи 20 часов 7 дней в неделю
  • Бесплатный интернет и мобильный банк
  • Все нужные для бизнеса услуги в одном банке
  • До 100 000 ₽ - бонусы на продвижение вашего бизнеса от партнеров банка
  • Откроем счет у вас в офисе
РКО от Сбербанка — это возможность управлять своим бизнесом удобно и легко! Выберите тариф, и заполните анкету на расчетно-кассовое обслуживание в Сбербанке, затем зарезервируйте счет за 5 минут. Бесплатно с любым пакетом услуг вам доступны: интернет-банк «Сбербанк Бизнес Онлайн», платежи в бюджет, выписки о текущих операциях, бухгалтерия для ИП без сотрудников (УСН 6%), управление продажами c сервисом CRM.
Лиц. № 1481
Обслуживание
Подключение
Платежи
Внесение наличных
Перевод физическим лицам со счёта ИП
Снятие наличных

Лёгкий старт

0  ₽ /мес.

0 ₽

3 бесплатно

далее 100 ₽ за платёж

0,15% от суммы

до 150 000 ₽ / мес. бесплатно

3% от суммы

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Удачный сезон

1  ₽ /мес.

специальная цена действует до 3-х месяцев, если вы открыли свой первый расчётный счёт в банке и зарегистрировали бизнес не менее 6 месяцев назад

0 ₽

5 бесплатно

далее 49 за платёж

до 50 000 ₽ бесплатно

далее 0,3% от суммы

до 150 000 ₽ / мес. бесплатно

1,8% от суммы

мин. 300 ₽

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Хорошая выручка

1  ₽ /мес.

специальная цена действует до 3-х месяцев, если вы открыли свой первый расчётный счёт в банке и зарегистрировали бизнес не менее 6 месяцев назад

0 ₽

10 бесплатно

далее от 10 ₽ за платёж

до 100 000 ₽ бесплатно

далее 0,15% от суммы

до 150 000 ₽ / мес. бесплатно

1,8% от суммы

мин. 300 ₽

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Активные расчеты

1  ₽ /мес.

специальная цена действует до 3-х месяцев, если вы открыли свой первый расчётный счёт в банке и зарегистрировали бизнес не менее 6 месяцев назад

0 ₽

50 бесплатно

далее 16 ₽ за платёж

0,3% от суммы

до 150 000 ₽ / мес. бесплатно

1,8% от суммы

мин. 300 ₽

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Большие возможности

9600  ₽ /мес.

0 ₽

100 бесплатно

далее 100 ₽ за платёж

0,3% от суммы

до 300 000 ₽ / мес. бесплатно

до 500 000 ₽ бесплатно

далее 1,8% от суммы, мин. 300 ₽

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