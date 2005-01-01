Лёгкий старт
0 ₽ /мес.
0 ₽
3 бесплатно
далее 100 ₽ за платёж
0,15% от суммы
до 150 000 ₽ / мес. бесплатно
3% от суммы
Удачный сезон
1 ₽ /мес.
специальная цена действует до 3-х месяцев, если вы открыли свой первый расчётный счёт в банке и зарегистрировали бизнес не менее 6 месяцев назад
0 ₽
5 бесплатно
далее 49 за платёж
до 50 000 ₽ бесплатно
далее 0,3% от суммы
до 150 000 ₽ / мес. бесплатно
1,8% от суммы
мин. 300 ₽
Хорошая выручка
1 ₽ /мес.
специальная цена действует до 3-х месяцев, если вы открыли свой первый расчётный счёт в банке и зарегистрировали бизнес не менее 6 месяцев назад
0 ₽
10 бесплатно
далее от 10 ₽ за платёж
до 100 000 ₽ бесплатно
далее 0,15% от суммы
до 150 000 ₽ / мес. бесплатно
1,8% от суммы
мин. 300 ₽
Активные расчеты
1 ₽ /мес.
специальная цена действует до 3-х месяцев, если вы открыли свой первый расчётный счёт в банке и зарегистрировали бизнес не менее 6 месяцев назад
0 ₽
50 бесплатно
далее 16 ₽ за платёж
0,3% от суммы
до 150 000 ₽ / мес. бесплатно
1,8% от суммы
мин. 300 ₽
Большие возможности
9600 ₽ /мес.
0 ₽
100 бесплатно
далее 100 ₽ за платёж
0,3% от суммы
до 300 000 ₽ / мес. бесплатно
до 500 000 ₽ бесплатно
далее 1,8% от суммы, мин. 300 ₽