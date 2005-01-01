S
0 ₽ /мес.
0 ₽
90 ₽ за платеж
до 100 000 ₽ / мес.
бесплатно
бесплатно в кассах БКС Банка или через банкоматы БКС Банка, Бинбанка и Росбанка
до 100 000 ₽ / мес.
бесплатно
бесплатно
1%
3,5% при обороте до 1 000 000 ₽ / мес.
2,8% при обороте свыше 1 000 000 ₽ / мес.
M
599 ₽ /мес.
0 ₽
5 бесплатно
далее 40 ₽ за платеж
до 150 000 ₽ / мес.
бесплатно
бесплатно в кассах БКС Банка или через банкоматы БКС Банка, Бинбанка и Росбанка
до 100 000 ₽ / мес.
бесплатно
бесплатно
1%
3,5% при обороте до 1 000 000 ₽ / мес.
2,8% при обороте свыше 1 000 000 ₽ / мес.
L
899 ₽ /мес.
0 ₽
15 бесплатно
далее 30 ₽ за платеж
до 300 000 ₽ / мес.
бесплатно
бесплатно в кассах БКС Банка или через банкоматы БКС Банка, Бинбанка и Росбанка
до 100 000 ₽ / мес.
бесплатно
бесплатно
1%
3,5% при обороте до 1 000 000 ₽ / мес.
2,8% при обороте свыше 1 000 000 ₽ / мес.