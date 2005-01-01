Преимущества банка

Бесплатные онлайн-бухгалтерия, электронный документооборот и финансовая аналитика

Бесплатное открытие счета без визита в банк

Бесплатная корпоративная карта

Бесплатная квалифицированная электронная подпись

Бесплатная и быстрая подготовка документов для регистрации ИП и ООО

Минимальный тариф — 0 ₽

Юридические консультации через чат в личном кабинете

Банковские гарантии для тендеров и госконтрактов за несколько часов

Сфера — это цифровой банк для малого бизнеса, который помогает с бухгалтерией, документами, финансовой аналитикой и юридическими вопросами. За предпринимателя всё делают электронные помощники: рассчитывают и оплачивают налоги и зарплату; анализируют финансовый поток со счетов в разных банках; составляют договоры и отправляют их на подпись в электронном виде; консультируют по юридическим вопросам через чат в личном кабинете. Помощники доступны каждому клиенту Сферы независимо от тарифа.

Лиц. № 101