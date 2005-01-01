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Тарифы на РКО для юридических лиц Сферы

Преимущества банка

  • Бесплатные онлайн-бухгалтерия, электронный документооборот и финансовая аналитика
  • Бесплатное открытие счета без визита в банк
  • Бесплатная корпоративная карта
  • Бесплатная квалифицированная электронная подпись
  • Бесплатная и быстрая подготовка документов для регистрации ИП и ООО
  • Минимальный тариф — 0 ₽
  • Юридические консультации через чат в личном кабинете
  • Банковские гарантии для тендеров и госконтрактов за несколько часов
Сфера — это цифровой банк для малого бизнеса, который помогает с бухгалтерией, документами, финансовой аналитикой и юридическими вопросами. За предпринимателя всё делают электронные помощники: рассчитывают и оплачивают налоги и зарплату; анализируют финансовый поток со счетов в разных банках; составляют договоры и отправляют их на подпись в электронном виде; консультируют по юридическим вопросам через чат в личном кабинете. Помощники доступны каждому клиенту Сферы независимо от тарифа.
Лиц. № 101
Обслуживание
Подключение
Платежи
Внутрибанковские переводы
Внесение наличных
Переводы физлицам
Интернет-банк
Зарплатный проект
Интернет-эквайринг

S

0  ₽ /мес.

0 ₽

90 ₽ за платеж

до 100 000 ₽ / мес.

бесплатно

бесплатно в кассах БКС Банка или через банкоматы БКС Банка, Бинбанка и Росбанка

до 100 000 ₽ / мес.

бесплатно

бесплатно

1%

3,5% при обороте до 1 000 000 ₽ / мес.

2,8% при обороте свыше 1 000 000 ₽ / мес.

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M

599  ₽ /мес.

0 ₽

5 бесплатно

далее 40 ₽ за платеж

до 150 000 ₽ / мес.

бесплатно

бесплатно в кассах БКС Банка или через банкоматы БКС Банка, Бинбанка и Росбанка

до 100 000 ₽ / мес.

бесплатно

бесплатно

1%

3,5% при обороте до 1 000 000 ₽ / мес.

2,8% при обороте свыше 1 000 000 ₽ / мес.

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L

899  ₽ /мес.

0 ₽

15 бесплатно

далее 30 ₽ за платеж

до 300 000 ₽ / мес.

бесплатно

бесплатно в кассах БКС Банка или через банкоматы БКС Банка, Бинбанка и Росбанка

до 100 000 ₽ / мес.

бесплатно

бесплатно

1%

3,5% при обороте до 1 000 000 ₽ / мес.

2,8% при обороте свыше 1 000 000 ₽ / мес.

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