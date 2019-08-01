Старт
0 ₽ /мес.
0 ₽
-
50 ₽/шт.
бесплатно
до 100 000 ₽/мес.
бесплатно
до 100 000 ₽/мес. внутри банка, свыше - от 2%
от 1,5%
не более 100 000 ₽/день; по корпоративным картам Unembossed не более 300 000 ₽/мес., GOLD/Халва не более 600 000 ₽/мес.
бесплатно
по корпоративной карте и через банкомат
бесплатно
одноразовые SMS-пароли 75 ₽
не начисляются
Оптимальный тариф для небольшого бизнеса и начинающих предпринимателей
Мастер
490 ₽ /мес.
0 ₽
3 шт./мес.
29 ₽/шт.
бесплатно
до 100 000 ₽/мес.
бесплатно
до 150 000 ₽/мес. внутри банка, свыше - от 2%
от 1,5%
не более 100 000 ₽/день; по корпоративным картам Unembossed не более 300 000 ₽/мес., GOLD/Халва не более 600 000 ₽/мес.
бесплатно
по корпоративной карте и через банкомат
бесплатно
одноразовые SMS-пароли 75 ₽
не начисляются
Удобный тариф для работы с банком и большим количеством регулярных платежей
Успех
1490 ₽ /мес.
0 ₽
5 шт./мес.
19 ₽/шт.
бесплатно
до 100 000 ₽/мес.
бесплатно
до 100 000 ₽/мес. внутри банка, свыше - от 2%
от 1,5%
не более 100 000 ₽/день; по корпоративным картам Unembossed не более 300 000 ₽/мес., GOLD/Халва не более 600 000 ₽/мес.
бесплатно
по корпоративной карте и через банкомат
бесплатно
одноразовые SMS-пароли 75 ₽
не начисляются
Идеальный тариф для развитого бизнеса, использующего весь спектр банковских услуг