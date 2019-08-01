Преимущества банка

Бесплатное открытие и обслуживание

Овердрафт с 1-го дня работы

Специальный счет участникам торгов 44-ФЗ / 223-ФЗ

Круглосуточные безналичные платежи, бесплатно внутри банка на счета ИП/ЮЛ

Встроенная онлайн-бухгалтерия

Поддержка 24/7 по телефону 88001001020 и в чате

Банк был учрежден в 1990 году. В марте 2004 года банк получил генеральную лицензию ЦБ РФ. Место банка в рейтинге России / АКРА - Кредитный рейтинг A + 09.08.2019 Стабильный, Fitch Ratings, Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте BB+20.09.2019 Стабильный. Финансовый рейтинг на 01.08.2019: активы нетто 1 055 460 722 тыс. рублей, 14 место по России, 1 место в регионе. Региональный охват банка - по всей России.

Лиц. № 963