Тарифы на РКО для юридических лиц Совкомбанка

Преимущества банка

  • Бесплатное открытие и обслуживание
  • Овердрафт с 1-го дня работы
  • Специальный счет участникам торгов 44-ФЗ / 223-ФЗ
  • Круглосуточные безналичные платежи, бесплатно внутри банка на счета ИП/ЮЛ
  • Встроенная онлайн-бухгалтерия
  • Поддержка 24/7 по телефону 88001001020 и в чате
Банк был учрежден в 1990 году. В марте 2004 года банк получил генеральную лицензию ЦБ РФ. Место банка в рейтинге России / АКРА - Кредитный рейтинг A + 09.08.2019 Стабильный, Fitch Ratings, Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте BB+20.09.2019 Стабильный. Финансовый рейтинг на 01.08.2019: активы нетто 1 055 460 722 тыс. рублей, 14 место по России, 1 место в регионе. Региональный охват банка - по всей России.
Лиц. № 963
Обслуживание
Подключение
Бесплатные платежи (переводы)
Платежи сверх бесплатного лимита
Переводы физическим лицам со счета ЮЛ
Перевод физическим лицам со счёта ИП
Снятие наличных
Внесение наличных
Интернет-банк и мобильное приложение
Проценты на остаток
Кратко о тарифе

Старт

0  ₽ /мес.

0 ₽

-

50 ₽/шт.

бесплатно

до 100 000 ₽/мес.

бесплатно

до 100 000 ₽/мес. внутри банка, свыше - от 2%

от 1,5%

не более 100 000 ₽/день; по корпоративным картам Unembossed не более 300 000 ₽/мес., GOLD/Халва не более 600 000 ₽/мес.

бесплатно

по корпоративной карте и через банкомат

бесплатно

одноразовые SMS-пароли 75 ₽

не начисляются

Оптимальный тариф для небольшого бизнеса и начинающих предпринимателей

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Мастер

490  ₽ /мес.

0 ₽

3 шт./мес.

29 ₽/шт.

бесплатно

до 100 000 ₽/мес.

бесплатно

до 150 000 ₽/мес. внутри банка, свыше - от 2%

от 1,5%

не более 100 000 ₽/день; по корпоративным картам Unembossed не более 300 000 ₽/мес., GOLD/Халва не более 600 000 ₽/мес.

бесплатно

по корпоративной карте и через банкомат

бесплатно

одноразовые SMS-пароли 75 ₽

не начисляются

Удобный тариф для работы с банком и большим количеством регулярных платежей

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Успех

1490  ₽ /мес.

0 ₽

5 шт./мес.

19 ₽/шт.

бесплатно

до 100 000 ₽/мес.

бесплатно

до 100 000 ₽/мес. внутри банка, свыше - от 2%

от 1,5%

не более 100 000 ₽/день; по корпоративным картам Unembossed не более 300 000 ₽/мес., GOLD/Халва не более 600 000 ₽/мес.

бесплатно

по корпоративной карте и через банкомат

бесплатно

одноразовые SMS-пароли 75 ₽

не начисляются

Идеальный тариф для развитого бизнеса, использующего весь спектр банковских услуг

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