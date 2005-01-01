Простой
0 ₽ / 6 мес.
далее 490 ₽ / мес.
0 ₽
без комиссии
от 0 до 49 ₽
0,15%, мин. 99 ₽
в банкоматах Тинькофф
от 1,5% + 99 ₽
от 1,5% + 99 ₽
0 ₽
подключение и использование
4% годовых
на минимальный остаток
Продвинутый
0 ₽ / 2 мес.
далее 1 990 ₽ / мес.
0 ₽
без комиссии
от 0 до 29 ₽
0 ₽
до 300 000 ₽ / мес. в банкоматах Тинькофф
от 1% + 79 ₽
от 1% + 79 ₽
0 ₽
подключение и использование
6% годовых
на минимальный остаток
Профессиональный
0 ₽ / 2 мес.
далее 4 900 ₽ / мес.
0 ₽
без комиссии
от 0 до 19 ₽
0 ₽
до 1 000 000 ₽ / мес. в банкоматах Тинькофф
от 1% + 59 ₽
от 1% + 59 ₽
0 ₽
подключение и использование
до 6% годовых