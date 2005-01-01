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Тарифы на РКО для юридических лиц Тинькофф Банка

Преимущества банка

  • Сами привезем документы
  • Круглосуточные срочные переводы
  • Персональный менеджер и поддержка 24/7
  • Реквизиты в день заявки
  • Бесплатная онлайн-бухгалтерия
  • Удобный мобильный банк
  • До 218 000 ₽ бонусов от партнеров банка
Тинькофф — экосистема для бизнеса. При открытии счета предприниматель получает бесплатную онлайн-бухгалтерию, корпоративную карту, зарплатный проект и более 70 партнерских предложений. Клиентам доступны торговый и интернет-эквайринг, онлайн-кассы, кредиты и банковские гарантии для работы с тендерами.
Лиц. № 2673
Обслуживание
Подключение
Внутрибанковские переводы
Платежи
Внесение наличных
Переводы физлицам
Снятие наличных
Интернет-банк и мобильное приложение
Проценты на остаток

Простой

0  ₽ / 6 мес.

далее 490 ₽ / мес.

0 ₽

без комиссии

от 0 до 49 ₽

0,15%, мин. 99 ₽

в банкоматах Тинькофф

от 1,5% + 99 ₽

от 1,5% + 99 ₽

0 ₽

подключение и использование

4% годовых

на минимальный остаток

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Продвинутый

0  ₽ / 2 мес.

далее 1 990 ₽ / мес.

0 ₽

без комиссии

от 0 до 29 ₽

0 ₽

до 300 000 ₽ / мес. в банкоматах Тинькофф

от 1% + 79 ₽

от 1% + 79 ₽

0 ₽

подключение и использование

6% годовых

на минимальный остаток

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Профессиональный

0  ₽ / 2 мес.

далее 4 900 ₽ / мес.

0 ₽

без комиссии

от 0 до 19 ₽

0 ₽

до 1 000 000 ₽ / мес. в банкоматах Тинькофф

от 1% + 59 ₽

от 1% + 59 ₽

0 ₽

подключение и использование

до 6% годовых

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