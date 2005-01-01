Комфорт
1990 ₽ /мес.
0 ₽
25 ₽ за платеж
0,5% от суммы
25 ₽ за перевод
до 600 000 ₽ - 1%
свыше 600 000 ₽ - 5%
бесплатно
Бизнес
5490 ₽ /мес.
0 ₽
бесплатно
бесплатно
бесплатно
до 600 000 ₽ - 1%
свыше 600 000 ₽ - 5%
бесплатно
Розничный
9990 ₽ /мес.
0 ₽
бесплатно
бесплатно
бесплатно
до 600 000 ₽ - 1%
свыше 600 000 ₽ - 5%
бесплатно
Максимум
24990 ₽ /мес.
0 ₽
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
3%
на сумму до 5 000 000 ₽
Безграничный
74990 ₽ /мес.
0 ₽
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
5%