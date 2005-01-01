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Тарифы на РКО для юридических лиц ЮниКредит Банка

Преимущества банка

  • Открытие счета – бесплатно
  • Корпоративная карта бесплатно
  • Бесплатный интернет-банк
  • Платежи без ограничений
  • Начисление процентов на остаток
Пакеты финансовых услуг ЮниКредит Банка – это готовые комплексные решения для бизнеса, подобранные с учетом сферы деятельности и масштабов компании. Каждый пакет предлагает оптимальное сочетание инструментов управления активами бизнеса и личными финансами, с возможностью оформить бесплатный зарплатный проект, с дополнительными преимуществами для компании и ее сотрудников.
Лиц. № 1
Обслуживание
Подключение
Платежи
Внесение наличных
Переводы физлицам
Снятие наличных
Интернет-банк
Проценты на остаток

Комфорт

1990  ₽ /мес.

0 ₽

25 ₽ за платеж

0,5% от суммы

25 ₽ за перевод

до 600 000 ₽ - 1%

свыше 600 000 ₽ - 5%

бесплатно

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Бизнес

5490  ₽ /мес.

0 ₽

бесплатно

бесплатно

бесплатно

до 600 000 ₽ - 1%

свыше 600 000 ₽ - 5%

бесплатно

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Розничный

9990  ₽ /мес.

0 ₽

бесплатно

бесплатно

бесплатно

до 600 000 ₽ - 1%

свыше 600 000 ₽ - 5%

бесплатно

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Максимум

24990  ₽ /мес.

0 ₽

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

3%

на сумму до 5 000 000 ₽

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Безграничный

74990  ₽ /мес.

0 ₽

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

5%

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