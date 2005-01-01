Преимущества банка

Открытие счета – бесплатно

Корпоративная карта бесплатно

Бесплатный интернет-банк

Платежи без ограничений

Начисление процентов на остаток

Пакеты финансовых услуг ЮниКредит Банка – это готовые комплексные решения для бизнеса, подобранные с учетом сферы деятельности и масштабов компании. Каждый пакет предлагает оптимальное сочетание инструментов управления активами бизнеса и личными финансами, с возможностью оформить бесплатный зарплатный проект, с дополнительными преимуществами для компании и ее сотрудников.

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