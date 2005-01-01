Преимущества банка

Открытие счета – 0 ₽

Интернет и мобильный банк – 0 ₽

Реквизиты счета моментально – Online

6 удобных пакетов – всё включено, не нужно переплачивать

Расчетно-кассовое обслуживание в банке Восточный. Простые и удобные пакеты для вашего бизнеса. Без дополнительных скрытых комиссий. В стоимость пакетов входит бесплатное открытие и ведение рублевого счёта, заверение документов, карточка с образцом подписи, интернет-банк и мобильный банк. Для пакета «ТВОЙ МИР» предусмотрено бесплатное открытие и ведение второго счета в иностранной валюте. Мы предлагаем безукоризненно выполненную работу по приемлемой цене.

Лиц. № 1460