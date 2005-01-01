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Тарифы на РКО для юридических лиц Восточного Банка

Преимущества банка

  • Открытие счета – 0 ₽
  • Интернет и мобильный банк – 0 ₽
  • Реквизиты счета моментально – Online
  • 6 удобных пакетов – всё включено, не нужно переплачивать
Расчетно-кассовое обслуживание в банке Восточный. Простые и удобные пакеты для вашего бизнеса. Без дополнительных скрытых комиссий. В стоимость пакетов входит бесплатное открытие и ведение рублевого счёта, заверение документов, карточка с образцом подписи, интернет-банк и мобильный банк. Для пакета «ТВОЙ МИР» предусмотрено бесплатное открытие и ведение второго счета в иностранной валюте. Мы предлагаем безукоризненно выполненную работу по приемлемой цене.
Лиц. № 1460
Обслуживание
Подключение
Платежи
Внесение наличных
Переводы физлицам
Снятие наличных
Интернет-банк

Твой старт

490  ₽ /мес.

скидка 25% при внесении авансового платежа за 12 месяцев обслуживания

0 ₽

5 бесплатно

далее 79 ₽ за платеж

бесплатно

до 30 000 ₽ / мес.

25 ₽

до 150 000 ₽ / мес.

бесплатно

до 10 000 ₽ / мес.

бесплатно

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Твой онлайн

1390  ₽ /мес.

скидка 25% при внесении авансового платежа за 12 месяцев обслуживания

0 ₽

15 платежей бесплатно

далее 49 ₽ за платеж

бесплатно

до 150 000 ₽ / мес.

25 ₽

до 150 000 ₽ / мес.

бесплатно

до 30 000 ₽ / мес.

бесплатно

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Твой успех

1990  ₽ /мес.

скидка 25% при внесении авансового платежа за 12 месяцев обслуживания

0 ₽

30 бесплатно

далее 39 ₽ за платеж

бесплатно

до 300 000 ₽ / мес.

25 ₽

до 150 000 ₽ / мес.

бесплатно

до 50 000 ₽ / мес.

бесплатно

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Твой мир

4290  ₽ /мес.

скидка 25% при внесении авансового платежа за 12 месяцев обслуживания

0 ₽

1 200 ₽ за платеж

скидка 20% на платежи в иностранной валюте

0,23% от суммы до 1 млн ₽

от 0,15% от суммы от 1 млн ₽

25 ₽

до 150 000 ₽ / мес.

от 1,2% от суммы

бесплатно

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Твой масшаб

3190  ₽ /мес.

скидка 25% при внесении авансового платежа за 12 месяцев обслуживания

0 ₽

60 платежей бесплатно

далее 29 ₽ за платеж

бесплатно

до 500 000 ₽ / мес.

30 ₽

до 150 000 ₽ / мес.

бесплатно

до 150 000 ₽ / мес.

бесплатно

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