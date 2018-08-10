Цены на нефть сдержанно снижаются на фоне общего ухудшения настроений на глобальных площадках и росте опасений замедления мирового спроса не энергоносители. Продолжающиеся торговые конфликты и усиление геополитических противоречий повышают вероятность охлаждения темпов мирового экономического роста, что в итоге приводит к переоценке рынком будущего спроса...

Денис Давыдов Блог пользователя Денис Давыдов Рынок нефти 9 августа 09.08.2018 1641

Нефтяные цены снизились после того как накануне рынок негативно воспринял ответные меры со стороны Китая на вводимые американские пошлины. Тема торговых войн вызывает все большую обеспокоенность в отношении перспектив устойчивого спроса. Дополнительно против нефти сыграли данные от Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов, которые хотя и снизились, но заметно...