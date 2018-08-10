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Курс цен на фьючерсы нефти Brent

График торгов

BRENT Торговая сессия: 15.02.2019 Торговая сессия завершена
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Данные high и low отображаются по принципу демонстрации значения цены закрытия для минутного интервала.

Мнение экспертов

Блог пользователя Денис Давыдов
Денис Давыдов
Блог пользователя Денис Давыдов
Рынок нефти 10 августа
10.08.2018 1875
Цены на нефть сдержанно снижаются на фоне общего ухудшения настроений на глобальных площадках и росте опасений замедления мирового спроса не энергоносители. Продолжающиеся торговые конфликты и усиление геополитических противоречий повышают вероятность охлаждения темпов мирового экономического роста, что в итоге приводит к переоценке рынком будущего спроса...
Блог пользователя Денис Давыдов
Денис Давыдов
Блог пользователя Денис Давыдов
Рынок нефти 9 августа
09.08.2018 1641
Нефтяные цены снизились после того как накануне рынок негативно воспринял ответные меры со стороны Китая на вводимые американские пошлины. Тема торговых войн вызывает все большую обеспокоенность в отношении перспектив устойчивого спроса. Дополнительно против нефти сыграли данные от Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов, которые хотя и снизились, но заметно...

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