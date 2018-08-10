Курс цен на фьючерсы нефти Brent
График торгов
BRENT Торговая сессия: 15.02.2019 Торговая сессия завершена
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Мнение экспертов
Денис Давыдов
Блог пользователя Денис ДавыдовРынок нефти 10 августа
10.08.2018 1875
Цены на нефть сдержанно снижаются на фоне общего ухудшения настроений на глобальных площадках и росте опасений замедления мирового спроса не энергоносители. Продолжающиеся торговые конфликты и усиление геополитических противоречий повышают вероятность охлаждения темпов мирового экономического роста, что в итоге приводит к переоценке рынком будущего спроса...
Денис Давыдов
Блог пользователя Денис ДавыдовРынок нефти 9 августа
09.08.2018 1641
Нефтяные цены снизились после того как накануне рынок негативно воспринял ответные меры со стороны Китая на вводимые американские пошлины. Тема торговых войн вызывает все большую обеспокоенность в отношении перспектив устойчивого спроса. Дополнительно против нефти сыграли данные от Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов, которые хотя и снизились, но заметно...
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