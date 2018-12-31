Решение о выпуске на имя обратившегося принимают оперативно. Ответ дают в тот же день. Активация банковского продукта происходит в присутствии клиента, если подписан договор на обслуживание. Защиту от действий злоумышленников обеспечивает пин-код. За снятие денег у многих банков не предусмотрено взимание комиссии, но для возврата средств — стоит все операции совершать безналичным способом. Важно вовремя пополнять карточный счет, чтобы использовать возможность получать процент на остаток по счету.

Сегодня есть возможность оформить дебетовую карту с кэшбэком почти в любом банке, но только наш уникальный сервис позволяет пользователям максимально использовать все бонусы партнерской сети. Вы можете легко найти самый выгодный на сегодня продукт (есть варианты, где предусмотрен процент на остаток на счете), просто опишите планируемую сумму расходов и назначение своих трат (АЗС, продуктовые магазины, кафе и рестораны), и фильтр отберет наилучшие предложения с максимальным cash back относительно структуры ваших расходов! Такой платежный инструмент удобен в использовании при расчетах в развлекательных заведениях и салонах красоты, совершении покупок в обычных и интернет-магазинах. Получить пластик достаточно просто. Нужно заполнить онлайн-заявку на сайте банка.

«Номер один» от банка «Восточный»

— Тип: Visa Classic;

— Требования: возраст от 18 лет;

— Cash back: до 40%;

— Начисление на остаток: 2-7%.



Выпуск и обслуживание: 700 руб. за выпуск + 99 руб. в месяц за обслуживание, плата не взимается в 1-й месяц и далее при выполнении определенных условий

Лимиты: снятие наличных до 150 тыс. рублей в день, до 1 млн рублей в месяц

Преимущества: снятие денег без комиссии от 3 тыс. рублей; начисление процентов на остаток собственных средств; наличие бонусной программы; дополнительная карта для детей от 6 до 14 лет бесплатно

Технологические особенности: технология 3D Secure; чип; бесконтактные платежи; Google Pay / Samsung Pay

«Cash Back» от Альфа-Банка

— Тип: Mastercard World;

— Требования: возраст от 18 лет;

— Cash back: от 0,5 до 10%;

— Начисление на остаток: 1-7%.



Выпуск и обслуживание: бесплатно при оформлении до 31.12.2018 г.

Лимиты: снятие наличных до 300 тыс. рублей в день, до 800 тыс. рублей в месяц.

Преимущества: снятие наличных без комиссии в банкоматах банков-партнеров; начисление процентов на остаток собственных средств; бесплатная доставка курьером; бесплатная смена счета; бесплатный выпуск и обслуживание

Технологические особенности: моментальная выдача; технология 3D Secure; чип; бесконтактные платежи; Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay / Garmin Pay

«Generation » от банка АК-Барс

— Тип: Mastercard World;

— Требования: возраст от 18 лет;

— Cash back: от 1 до 10%;

— Начисление на остаток: 5%.



Выпуск и обслуживание: 149 руб. в месяц; плата не взимается при сумме покупок от 15 тыс. руб. в месяц

Лимиты: снятие наличных до 150 тысяч рублей в день, до 750 тыс. рублей в месяц

Преимущества: снятие денег без комиссии на сумму до 50 тысяч рублей; начисление процентов на остаток собственных средств; возможность отмены платы за ежемесячное обслуживание при соблюдении требования банка о сумме покупок; наличие транспортного приложения

Технологические особенности: моментальная выдача; технология 3D Secure; чип; бесконтактные платежи; Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay; бесконтактная оплата проезда

Данные по продуктам актуальны на начало ноября текущего года