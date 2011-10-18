Принимая решение о покупке недвижимости в кредит, потенциальный заемщик должен предварительно рассчитать ежемесячный платеж по ипотеке, чтобы понимать уровень долговременной кредитной нагрузки. Размер выплат не должен превышать определенную долю от ежемесячных доходов потенциального заемщика, чаще всего – не более 50%. Зная возможный уровень платежей, потенциальный заемщик может самостоятельно рассчитать максимальный размер ипотеки, срок кредитования и переплату. Для расчета параметров ипотеки используется специальный калькулятор, доступный для всех.

Кредитный ипотечный калькулятор – это программа, содержащая в себе набор математических формул и используемая для определения существенных параметров кредита. Расчет платежей по ипотеке – важнейшая функция ипотечного калькулятора. Помимо платежа, программа позволяет рассчитать сумму ипотеки, срок, переплату и другие ключевые условия.

На стоимость ипотеки, также рассчитываемую на калькуляторе, влияют процентная ставка по кредиту, возможные комиссии и платы, размер первоначального взноса, доступный для заемщика. Для более точного расчета ипотечного калькулятора целесообразно узнать размер процентной ставки, информацию о наличии комиссий по подходящей кредитной программе.

Калькулятор, рассчитывающий ипотеку, легко найти в Интернете.

Удобно использовать калькулятор ипотеки, размещенный на сайтах многих банков. Зачастую такие сервисы учитывают категорию заемщика, желание подключить программу страхования или отказаться от него, тип приобретаемого жилья, подходящую кредитную программу. Таким образом, калькуляторы ипотечного кредита на сайтах банков позволяют узнать индивидуальную процентную ставку, рассчитать выплаты по ипотеке и другие условия кредита, актуальные для конкретного заемщика.

Впрочем, рассчитать ипотеку помогут онлайн-калькуляторы, размещенные на специализированных интернет-порталах. Такие ипотечные калькуляторы рассчитывают параметры кредита по заданным пользователем условиям. Ипотечный калькулятор онлайн – отличная возможность предварительно рассчитать размер ипотеки, сумму переплаты, не посещая банк.

Необходимо помнить, что расчет ипотеки, полученный на кредитном калькуляторе, который расположен на сторонних сайтах, не является окончательным.

Также рассчитать ипотеку можно непосредственно в банке. Менеджер даст профессиональную консультацию и рассчитает ипотеку на желаемую квартиру или другую недвижимость.

Таким образом, желающие приобрести жилье могут предварительно оценить свои силы и возможности, используя калькулятор ипотеки.

Прежде чем взять ипотеку на квартиру, потенциальные заемщики должны знать размер ежемесячных трат. Профессиональные сотрудники банков или агентств недвижимости рассчитывают размер суммы кредита по ежемесячному доходу клиента, который делится, как правило, на 2. Таким образом, получается максимальная сумма ежемесячных аннуитетных платежей. При расчете дифференцированного платежа схема немного иная: при делении на 2 получается сумма, подлежащая погашению в начальный период кредитования. Размер платежа при дифференцированном графике постепенно снижается и становится все меньше половины ежемесячного дохода, таким образом, свободные денежные средства можно отправлять на досрочное погашение. Сейчас согласно законодательству все кредиты оформляются с досрочным погашением без ограничений и комиссий.

Расчет платежей по военной ипотеке не имеет смысла, так как все выплаты осуществляет государство.

Потенциальные заемщики могут, используя универсальный калькулятор Банки.ру, понять, сколько дадут им денег в ипотеку. Сервис позволяет рассчитать сумму платежа по зарплате, используя вышеописанную методику вычисления. Также с помощью поиска Банки.ру можно подобрать кредит на необходимую сумму, с конкретным первым взносом. В 2014 году на ипотечном рынке представлено достаточно предложений без первоначального взноса.