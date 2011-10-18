Дизайн пластиковых карт

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Эталонбанк [1]
Юг-Инвестбанк [3]
Юганскнефтебанк [1]
Югра [4]
ЮниКредит Банк [57]
Юниаструм Банк [25]
Юникорбанк [14]
Юнистрим [1]
Юнистрим денежные переводы [3]
Яндекс.Деньги [3]
Ярсоцбанк [3]
— выбор нескольких позиций
коммуникационные возможности
любой
бесконтактный [1310]
чип [4521]
магнитная полоса [7728]
— выбор нескольких позиций
выпускается в данное время
В нашей коллекции 7925 карт 49 типов, выпускаемые 673 банками.
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