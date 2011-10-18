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Дизайн пластиковых карт
Несколько карт из нашей коллекции:
Мир Премиальная — ВТБ 24
Мир Премиальная
ВТБ 24
Visa Infinite — Банк «Санкт-Петербург»
Visa Infinite
Банк «Санкт-Петербург»
JCB Gold — Банк Китая (Элос)
JCB Gold
Бэнк оф Чайна
Visa Classic — Русский Международный Банк
Visa Classic
Русский Международный Банк
Visa Gold — Банк Экономический Союз
Visa Gold
Банк Экономический Союз
Visa Gold — Севзапинвестпромбанк
Visa Gold
Севзапинвестпромбанк
Mastercard World «Актив Cashback» — Экспобанк
Mastercard World
Экспобанк
Mastercard Gold — Далена Банк
Mastercard Gold
Далена Банк
Мир-Maestro — Челябинвестбанк
Мир-Maestro
Челябинвестбанк
тип карты
Ctrl + левый клик — выбор нескольких позиций
банк эмитент
Ctrl + левый клик — выбор нескольких позиций
коммуникационные возможности
Ctrl + левый клик — выбор нескольких позиций
 
В нашей коллекции 7925 карт 49 типов, выпускаемые 673 банками.

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