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Mastercard Standard Unembossed «iCard» СКБ-Банк
Mastercard Standard Unembossed «iCard» — СКБ-Банк
в настоящее время не выпускается
Банк эмитентСКБ-Банк | Коллекция карт этого банка | Дебетовые карты СКБ-Банка
Разновидностьдебетовая
Коммуникационные
возможности		магнитная полоса, чип, бесконтактный
Карта мгновенного выпуска с бесплатным обслуживанием, начислением процентов на остаток и наличием бонусной программы

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