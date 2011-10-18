Mastercard Gold Интерпрогрессбанк

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в настоящее время не выпускается
Привилегированные карты Mastercard Gold гарантируют высокий уровень обслуживания и предоставление широкого спектра банковских услуг, а также выгодные предложения и скидки:
* выпуск дополнительных карт;
* обслуживание через контактный центр Банка;
* круглосуточный интернет-банк ИПБ-Онлайн;
* проведение онлайн-операций в защищенном режиме с помощью технологии 3D-secure (Mastercard SecureCode);
* скидки и специальные предложения от платежной системы Masterсard;
* специальные предложения по страхованию