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Mastercard Gold Интерпрогрессбанк
Mastercard Gold — Интерпрогрессбанк
в настоящее время не выпускается
Банк эмитентИнтерпрогрессбанк | Коллекция карт этого банка | Дебетовые карты Интерпрогрессбанка
Разновидностьдебетовая
Коммуникационные
возможности		магнитная полоса, чип
Привилегированные карты Mastercard Gold гарантируют высокий уровень обслуживания и предоставление широкого спектра банковских услуг, а также выгодные предложения и скидки:

* выпуск дополнительных карт;
* обслуживание через контактный центр Банка;
* круглосуточный интернет-банк ИПБ-Онлайн;
* проведение онлайн-операций в защищенном режиме с помощью технологии 3D-secure (Mastercard SecureCode);
* скидки и специальные предложения от платежной системы Masterсard;
* специальные предложения по страхованию

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