Mastercard Gold Интерпрогрессбанк

в настоящее время не выпускается Банк эмитент Интерпрогрессбанк | Коллекция карт этого банка | Дебетовые карты Интерпрогрессбанка Разновидность дебетовая Коммуникационные

возможности магнитная полоса, чип Привилегированные карты Mastercard Gold гарантируют высокий уровень обслуживания и предоставление широкого спектра банковских услуг, а также выгодные предложения и скидки:



* выпуск дополнительных карт;

* обслуживание через контактный центр Банка;

* круглосуточный интернет-банк ИПБ-Онлайн;

* проведение онлайн-операций в защищенном режиме с помощью технологии 3D-secure (Mastercard SecureCode);

* скидки и специальные предложения от платежной системы Masterсard;

* специальные предложения по страхованию коллекция карт ↑