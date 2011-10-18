Mastercard World «АвтоХалва» Совкомбанк

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возможности чип, бесконтактный АвтоХалва — это расширенная версия карты рассрочки, идеальный выбор для семейных автолюбителей.



• до 12 месяцев беспроцентной рассрочки на покупку товаров во всей партнёрской сети;



• дополнительные 2 месяца рассрочки в магазинах партнёрской сети категории «Авто» и «Заправки» (разделы на сайте halvacard.ru);



• 1 месяц рассрочки вне партнёрской сети в магазинах категории «Авто», АЗС и сервисных центрах;



• кредитный лимит до 350 000 рублей;



• отсутствие комиссий за оформление и обслуживание карты;



• начисляется до 8% годовых на остаток собственных средств при соблюдении платёжной дисциплины;



• до 20% кэшбека за расчёт собственными средствами, но не более 5 000 баллов в месяц; доступно в рамках акции «Любимая покупка» коллекция карт ↑