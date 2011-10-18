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Mastercard World «АвтоХалва» Совкомбанк
Mastercard World «АвтоХалва» — Совкомбанк
в настоящее время не выпускается
Банк эмитентСовкомбанк | Коллекция карт этого банка | Дебетовые карты Совкомбанка
Разновидностькредитная
Коммуникационные
возможности		чип, бесконтактный
АвтоХалва — это расширенная версия карты рассрочки, идеальный выбор для семейных автолюбителей.

• до 12 месяцев беспроцентной рассрочки на покупку товаров во всей партнёрской сети;

• дополнительные 2 месяца рассрочки в магазинах партнёрской сети категории «Авто» и «Заправки» (разделы на сайте halvacard.ru);

• 1 месяц рассрочки вне партнёрской сети в магазинах категории «Авто», АЗС и сервисных центрах;

• кредитный лимит до 350 000 рублей;

• отсутствие комиссий за оформление и обслуживание карты;

• начисляется до 8% годовых на остаток собственных средств при соблюдении платёжной дисциплины;

• до 20% кэшбека за расчёт собственными средствами, но не более 5 000 баллов в месяц; доступно в рамках акции «Любимая покупка»

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