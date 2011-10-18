Visa Classic Левобережный

в настоящее время не выпускается Банк эмитент Левобережный | Коллекция карт этого банка Разновидность кредитная Коммуникационные

возможности магнитная полоса, чип • срок действия карт 3 года;

• возможная валюта счета рубли, доллары США, евро;

• срок изготовления карты 10 рабочих дней;

• предусмотрен Cash back коллекция карт ↑