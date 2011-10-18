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Visa Classic Левобережный
Visa Classic — Левобережный
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в настоящее время не выпускается
Банк эмитентЛевобережный | Коллекция карт этого банка
Разновидностькредитная
Коммуникационные
возможности		магнитная полоса, чип
• срок действия карт 3 года;
• возможная валюта счета рубли, доллары США, евро;
• срок изготовления карты 10 рабочих дней;
• предусмотрен Cash back

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