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China UnionPay «Gold» Солидарность
China UnionPay «Gold» — Солидарность
выпускается с 2018 года по настоящее время
Банк эмитентСолидарность | Коллекция карт этого банка | Дебетовые карты банка «Солидарность»
Разновидностьдебетовая
Коммуникационные
возможности		магнитная полоса, чип, бесконтактный
* валюта счета — рубли, евро;
* срок действия карты — 5 лет

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