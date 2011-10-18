Visa Gold «Карта Путешественника» Восточный Банк

выпускается с 2019 года по настоящее время Банк эмитент Восточный Банк | Коллекция карт этого банка | Дебетовые карты Восточного Банка Разновидность кредитная Коммуникационные

возможности магнитная полоса, чип, бесконтактный Отличительной чертой карты «Путешественника» является гибкая бонусная система, с помощью которой при заказе авиабилетов, бронировании отеля или автомобиля можно получить бонусные «мили». Их можно копить и использовать для возмещения стоимости ранее купленных авиабилетов, бронирований отелей и авто. Ещё одной приятной бонусной системой, к которой владелец кредитной карты присоединяется после её получения, является программа «Приведи друга».

• валюта счета — рубли;

• льготный период кредитования до 56 дней, который распространяется на операции оплаты товаров и услуг





Также, для держателя карты «Путешественника» существуют следующие бесплатные услуги:



• бесплатное страхование багажа на весь срок действия карты;

• бесплатное обслуживание карты в первый год ее использования;

• возможность осуществления оплаты в одно касание — бесконтактная технология PayWave;

• выписка о состоянии счета, которая ежемесячно присылается на выбранный вами электронный почтовый ящик;

• подключение к услуге «Интернет-банкинг». коллекция карт ↑