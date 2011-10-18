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Visa Gold «Карта Путешественника» Восточный Банк
Visa Gold «Карта Путешественника» — Восточный Банк
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выпускается с 2019 года по настоящее время
Банк эмитентВосточный Банк | Коллекция карт этого банка | Дебетовые карты Восточного Банка
Разновидностькредитная
Коммуникационные
возможности		магнитная полоса, чип, бесконтактный
Отличительной чертой карты «Путешественника» является гибкая бонусная система, с помощью которой при заказе авиабилетов, бронировании отеля или автомобиля можно получить бонусные «мили». Их можно копить и использовать для возмещения стоимости ранее купленных авиабилетов, бронирований отелей и авто. Ещё одной приятной бонусной системой, к которой владелец кредитной карты присоединяется после её получения, является программа «Приведи друга».
• валюта счета — рубли;
• льготный период кредитования до 56 дней, который распространяется на операции оплаты товаров и услуг


Также, для держателя карты «Путешественника» существуют следующие бесплатные услуги:

• бесплатное страхование багажа на весь срок действия карты;
• бесплатное обслуживание карты в первый год ее использования;
• возможность осуществления оплаты в одно касание — бесконтактная технология PayWave;
• выписка о состоянии счета, которая ежемесячно присылается на выбранный вами электронный почтовый ящик;
• подключение к услуге «Интернет-банкинг».

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