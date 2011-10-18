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Мир Юнистрим денежные переводы
Мир — Юнистрим денежные переводы
выпускается с 2018 года по настоящее время
Банк эмитентЮнистрим денежные переводы | Коллекция карт этого банка | Дебетовые карты банка «Юнистрим денежные переводы»
Разновидностьдебетовая
Коммуникационные
возможности		магнитная полоса, чип, бесконтактный
* Выпуск карты в течение 10 дней;
* срок действия — 5 лет;
* бесплатное SMS информирование по операциям;
* сниженные тарифы на денежные переводы в Мобильном банке

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