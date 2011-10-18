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Visa Platinum «Цифровой Платинум» БКС Банк
Visa Platinum «Цифровой Платинум» — БКС Банк
выпускается в настоящее время
Банк эмитентБКС Банк | Коллекция карт этого банка | Дебетовые карты БКС Банка
Разновидностьдебетовая
Коммуникационные
возможности		магнитная полоса, чип
• срок действия карт 5 лет;
• возможная валюта счета рубли, доллары США, евро;
• срок изготовления карты 10 рабочих дней;
• доставка курьером бесплатно в городах Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск;
• карта оформляется в рамках пакета «Цифровой Платиновый
• пакет услуг оформляется при условии подачи заявки на оформление через дистанционные каналы в городах Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Челябинск, Нижний Новгород, Краснодар
• наличие бонусной программы
• оформление страхового полиса клиенту, выезжающего за рубеж — бесплатно;

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