Visa Platinum «Цифровой Платинум» БКС Банк

выпускается в настоящее время Банк эмитент БКС Банк | Коллекция карт этого банка | Дебетовые карты БКС Банка Разновидность дебетовая Коммуникационные

возможности магнитная полоса, чип • срок действия карт 5 лет;

• возможная валюта счета рубли, доллары США, евро;

• срок изготовления карты 10 рабочих дней;

• доставка курьером бесплатно в городах Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск;

• карта оформляется в рамках пакета «Цифровой Платиновый

• пакет услуг оформляется при условии подачи заявки на оформление через дистанционные каналы в городах Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Челябинск, Нижний Новгород, Краснодар

• наличие бонусной программы

• оформление страхового полиса клиенту, выезжающего за рубеж — бесплатно; коллекция карт ↑