Мир Премиальная Норвик Банк

выпускается в настоящее время Банк эмитент Норвик Банк | Коллекция карт этого банка Разновидность дебетовая Коммуникационные

возможности магнитная полоса, чип • срок действия карт 3 года;

• возможная валюта счета рубли;

• срок изготовления карты 10—14 рабочих дней;

• наличие cash back и начисление процентов на остаток средств на картсчете — по пенсионным картам коллекция карт ↑