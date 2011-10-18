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Мир Премиальная Норвик Банк
Мир Премиальная — Норвик Банк
выпускается в настоящее время
Банк эмитентНорвик Банк | Коллекция карт этого банка
Разновидностьдебетовая
Коммуникационные
возможности		магнитная полоса, чип
• срок действия карт 3 года;
• возможная валюта счета рубли;
• срок изготовления карты 10—14 рабочих дней;
• наличие cash back и начисление процентов на остаток средств на картсчете — по пенсионным картам

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