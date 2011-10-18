Комментарии

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Visa Classic «Тарифный план 1 "Карта"» Банк ДОМ.РФ
Visa Classic «Тарифный план 1 «Карта»» — Банк ДОМ.РФ
выпускается с 2019 года по настоящее время
Банк эмитентБанк ДОМ.РФ | Коллекция карт этого банка | Дебетовые карты Банка ДОМ.РФ
Разновидностьдебетовая
Коммуникационные
возможности		магнитная полоса, чип, бесконтактный
• срок действия карт 2 года;
• возможная валюта счета рубли;
• срок изготовления карты до 10 рабочих дней;
• предусмотрен Cash back;
• бонусные программы от Visa

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