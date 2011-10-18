Комментарии

выпускается с 2019 года по настоящее время Банк эмитент Банк ДОМ.РФ | Коллекция карт этого банка | Дебетовые карты Банка ДОМ.РФ Разновидность дебетовая Коммуникационные

возможности магнитная полоса, чип, бесконтактный • срок действия карт 2 года;

• возможная валюта счета рубли;

• срок изготовления карты до 10 рабочих дней;

• предусмотрен Cash back;

• бонусные программы от Visa коллекция карт ↑