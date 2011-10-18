Мир «Практичны» Левобережный

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выпускается с 2019 года по настоящее время
• карту с оригинальным дизайном можно оформить в офисах города Новосибирска в рамках тарифного плана «Практичный»;
• владельцам данной карты Новосибирский музыкальный театр предоставляет скидку 10% от стоимости билета при оплате в кассах театра. Скидки не суммируются с льготными акциями и специальными категориями тарифов;
• срок действия карт 3 года;
• возможная валюта счета рубли;
• срок изготовления карты 10 рабочих дней;
• предусмотрен Cash back;
• карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир»