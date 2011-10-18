Мир «Практичны» Левобережный

выпускается с 2019 года по настоящее время Банк эмитент Левобережный | Коллекция карт этого банка Разновидность дебетовая Коммуникационные

возможности магнитная полоса, чип, бесконтактный • карту с оригинальным дизайном можно оформить в офисах города Новосибирска в рамках тарифного плана «Практичный»;

• владельцам данной карты Новосибирский музыкальный театр предоставляет скидку 10% от стоимости билета при оплате в кассах театра. Скидки не суммируются с льготными акциями и специальными категориями тарифов;

• срок действия карт 3 года;

• возможная валюта счета рубли;

• срок изготовления карты 10 рабочих дней;

• предусмотрен Cash back;

• карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир» коллекция карт ↑